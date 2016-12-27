激發中國製造後勁：主攻智能新業態 推動企業減負北京新浪網 (2016-12-27 04:40)
如何激發中國製造的後勁（市場觀察）
來源：人民日報海外版
過剩產能怎麼去？企業負擔怎樣降？「中國製造」如何實現由大變強？近期，有關製造業發展的爭論不斷，反映出產業面臨的困難與瓶頸。
在26日召開的2017年全國工業和信息化工作會議上，工信部部署2017年工業和信息化領域工作，力圖通過一系列目標的實現，推進產業轉型升級，激起「中國製造」的後勁兒。
工業領域穩增長
「中國製造」向中高端邁進，基礎在穩，關鍵是存量。在穩的前提下，關鍵領域有所進取，由成本優勢轉化為創新驅動。
工信部部長苗圩說，2017年將努力實現工業通信業平穩增長和提質增效，加快新動能培育和傳統動能修復。預計2017年全國規模以上工業增加值增長6%左右，規模以上企業單位工業增加值能耗下降4%。
「工信部將在2017年狠抓工業穩增長政策措施的落實和督促檢查，實施製造業重大技術改造升級工程，推動擴大政策適用範圍，拓展工業通信業投資資金來源渠道。同時，促進消費升級擴容，擴大市場渠道，打造國際品牌。」苗圩說。
打好「去產能」硬仗
「中國製造」面臨的諸多問題，根本在於結構深度調整帶來的陣痛。補上產業發展短板、推動傳統動能煥發生機，首先要打好「去產能」的硬仗。
苗圩指出，2017年，工信部將堅定不移「去產能」，制定出台利用綜合標準依法依規推動落後產能退出的意見，推進鋼鐵等行業處置「殭屍企業」，嚴厲打擊「地鋼條」等違法違規生產行為，嚴格落實產能置換方案，嚴禁新增產能。
除了做減法，推動產業結構調整，還要在提升品質、推進節能高效上做加法。苗圩說，工信部將在2017年實施標準化和質量提升工程，著重提高工業質量水平和品牌效應。同時，通過加快高效節能裝備推廣應用、推進煤炭高效清潔利用試點、制定新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法等方式，推進綠色製造。
主攻智能新業態
要激起「中國製造」的後勁兒，關鍵要通過創新驅動培育產業發展新動能。在製造業與互聯網融合發展的當下，智能製造將是主攻方向。
「2017年將深入實施智能製造工程，在流程製造、大規模個性化定製等方面新遴選90個左右試點示範項目，修訂50個以上智能製造標準。探索建設智能製造示範區，培育10個以上主營業務收入超過10億元的智能製造系統解決方案供應商。」苗圩表示，同時，建立一批產業孵化基地和平台。
除此之外，在工業基礎、高端裝備等領域，工信部也制定了一系列創新規劃。比如，布局建設2至3個國家級創新中心，攻克共性關鍵技術；選擇20項左右基礎零部件，15項左右先進基礎材料，10項左右基礎工藝實施「一攬子」突破行動，加快高端裝備、新材料等研發突破。
持續推動企業減負
做強「中國製造」，要激發企業動力，保護企業創新積極性。推動減輕企業負擔至關重要。
工信部稱，將大力為企業降成本、減負擔，出台支持實體經濟和產業發展的政策。
苗圩指出，2017年將加快建立涉企保證金清單制度，拓展涉企收費目錄清單查詢系統功能，完善企業調查和舉報平台，打造全國減輕企業負擔綜合服務平台。同時加大對中小企業的政策支持，通過推進國家中小企業發展基金設立運營、推動設立國家融資擔保基金、啟動小微企業應收賬款融資專項行動等方式，創新企業融資模式，減輕企業負擔。
（據新華社北京12月26日電 記者張辛欣）
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