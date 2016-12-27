7天回購利率上漲明顯

張勤峰

26日，市場資金面延續上周後半周以來的寬鬆態勢，跨年資金相對緊俏，其中7天資金因已可跨年，實際佔用期限拉長，致7天回購利率出現大幅度上漲。

Shibor方面，26日早間公佈的Shibor除隔夜品種繼續回落之外，其餘期限Shibor均小幅走高。其中，7天Shibor微漲0.2bp至2.545%，三個月Shibor漲0.77bp至3.2414%。

昨日，銀行間市場覆蓋全部機構的質押式回購利率多數上漲。其中，隔夜回購利率微漲1bp至2.18%，7天回購因已可跨年，受到廣泛關注，利率漲20bp 至2.78%，稍長期限的14天回購利率大漲56bp，21天回購利率則跌50bp，跨春節的2個月回購利率持穩，3個月回購利率則跌19bp。

市場人士指出，當前7天回購利率接近月初以來均值，隔夜利率則低於均值逾10bp，符合近期隔夜資金供給明顯改善，跨年資金仍相對緊缺的現狀。短期看，隨著年底到來，跨年資金利率或高位盤整，但再現異常大幅上漲的可能性應不大。