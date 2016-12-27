年底流動性最緊張時期已過 大額財政存款釋放在即北京新浪網 (2016-12-27 04:04)
年底流動性最緊張時期已過
□本報記者 張勤峰
進入2016年最後一周，12 月26日，央行公開市場操作（OMO）凈回籠700億元，為近期連續第二次凈回籠。市場人士表示，OMO轉向回籠資金，側面印證短期流動性維穩壓力減輕； 雖然跨年資金需求依舊較旺，但隨著機構年底前備付工作收尾，加上年底財政存款集中釋放，預計年底前流動性最緊張時期已經過去。
凈回籠700億元
26日早間，央行在公開市場開展了總額700億元的逆回購操作，其中7天期400億元，14天期200億元，28天期100億元。因當日有1400億元存量逆回購到期，據此計算，此舉實現凈回籠700億元。
進入12月中旬以來，央行逐漸調增逆回購交易量，OMO隨之轉向凈投放，顯示在年底傳統資金緊張季，央行維穩流動性的力度階段性上升，尤其是在債券市場因 為多種原因出現異常劇烈調整之後，央行釋放流動性的力度明顯加大。據Wind數據統計，12月14日至22日，OMO連續七個交易日凈投放資金，累計凈投 放6300億元。同時，12月16日，央行再度開展兩個期限的中期借貸便利（MLF）操作共計3940億元。本月以來，央行累計開展兩次MLF操作，共計 7330億元，扣除到期資金后實現凈投放7215億元。
這一局面，在上周開始出現變化。23日，OMO凈回籠資金50億元，終結了此前連續多日的凈投放。26日，是OMO連續第二日凈回籠資金。另外，26日央行逆回購交易量創下本月9日以來的逾兩周新低。在跨年的最後關頭，央行流動性供給重新收縮。
大額財政存款釋放在即
市場人士認為，OMO之所以回歸凈回籠，反映出央行對短期流動性供求形勢有信心，維穩力度因此下降。
短期流動性回暖為OMO凈回籠提供條件。在央行通過OMO和MLF連續釋放大額流動性后，自上周起，銀行體系流動性緊張狀況明顯改善，配合央行窗口指導，非銀機構融資難度亦減輕，貨幣市場利率開始止漲回落。
據交易員反映，市場資金面從20日午後即明顯趨於緩和，隨後幾個交易日，持續呈現寬鬆態勢。從期限結構上看，隔夜等短期資金供給顯著改善，一般早盤即有機 構融出大量隔夜資金，包括非銀在內的各類機構需求都能夠較快得到滿足，7天資金融出亦有所增多，但是需求旺盛，特別是7天可以跨年後，價格重新面臨小幅上 行壓力；總之，機構對跨年資金需求仍較為旺盛，但市場擔憂情緒緩解，資金面總體仍偏寬鬆。
年底財政存款釋放在即提振了市場參與者對短期流 動性的信心。從往年情況看，年底通常會迎來集中的財政存款釋放，實現大額基礎貨幣投放，充實金融機構超儲率。Wind數據就顯示，2013年至2015 年，每年12月份財政存款投放量在1.27萬億元至1.46萬億元之間；到12月末，金融機構超儲率均會回升至2.1%以上的正常或較高水平。
有業內人士指出，根據往年經驗，年底最後一周正是財政存款集中釋放期，金融機構將有望迎來逾萬億流動性投放；與此同時，今年四季度流動性波動加大，金融機 構從11月份開始就提前進行應對年底考核和節假日的備付工作，之前市場預期越謹慎、準備越充分，到年底時流動性出現超預期緊張的可能性反而越小。總的來 看，儘管臨近年末，跨年資金需求旺盛，短期資金面可能仍有波動，特別是非銀機構融資難的結構性問題仍值得關注，但綜合判斷，年底前資金最緊的時期已經過 去。
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