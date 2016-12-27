人民幣匯率年內將延續平穩走勢

□本報記者 王姣

本周一（12月26日），人民幣兌美元匯率中間價、即期價均延續窄幅震蕩。市場人士指出，受益於美元指數震蕩整理，近期人民幣匯率整體表現平穩。短期來看，距2017年僅最後一周，市場整體交投清淡，人民幣匯率有望在年前維持相對穩定。但考慮購匯旺季和新的購匯額度出現，內部購匯壓力仍將對人民幣造成拖累，且美元整體依然維持強勢格局，新年後人民幣匯率預計仍將承壓。

人民幣匯率窄幅波動

12月26日，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣6.9459元，較前一交易日小幅調升4個基點，延續了近段時間以來持穩運行的格局。

與之相對應的是，即期市場上，昨日在岸人民幣兌美元即期匯率隨中間價小幅高開於6.9486元，日內整體窄幅震蕩，最低觸及6.9498元，最高探於6.9469元，波幅較小，截至收盤最終報6.9497元，較上一交易日微跌3個基點；離岸方面，昨日香港市場上人民幣CNH即期匯率亦持穩運行，同樣圍繞在6.94-6.95一線窄幅波動，截至26日16：30，離岸人民幣兌美元上漲32個基點，境內外價差維持在28基點的低位。

年內將持穩運行

據市場人士透露，昨日資金面短端寬鬆，跨元旦人民幣和美金都略緊張，外匯市場相當冷清，各期限小幅震蕩成交。目前來看，受益於美元指數整理，在岸人民幣匯率整體圍繞6.95一線上下波動，短期貶值勢頭有望暫緩，預計人民幣年內將延續當前平穩走勢。中長期來看，美聯儲加息節奏和歐洲政治風險仍將是左右人民幣匯率未來走勢的關鍵因素。

外部因素方面，國金證券指出，目前，美國2年期國債收益率較同期限德國國債收益率高198個基點，接近2005年以來最大水平，這將成為吸引更多資金流入美元的核心驅動力。事實上，貨幣政策分化將在2017年變得更加明顯，美聯儲將收緊貨幣政策，而歐央行會進一步擴大資產負債表。然而，美債收益率若持續大幅上揚，則可能開始壓抑美國股票及經濟，美元指數的上行高度不宜過分期待。

短期來看，中信期貨指出，考慮到聖誕假期及新年來臨的影響，外圍市場有望延續上周後半周相對平淡的走勢。同時，考慮到本周美國即將公佈的經濟數據也相對較少，美元指數或將繼續維持波瀾不驚的整理態勢。受益於此，年前人民幣對美元匯率的貶值壓力有望暫時緩和。但考慮到內部購匯風險仍未出清，年後仍需警惕購匯需求給市場帶來的衝擊。同時，考慮到外圍市場流動性相對較低，也需警惕地緣政治等突發事件帶來的市場波動。因此，建議投資者維持觀望。