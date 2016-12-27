加強調控，堅決保持房價平穩（聲音）

要清醒看到，房價已經過高，積累了風險，而且增加了社會焦慮，也是對城市可持續發展與和諧穩定的巨大挑戰。

來源：人民日報

郭金龍

北京城市發展中遇到的各種難題，背後都有供給側結構性問題。破解難題的根本選擇，也就在深化供給側結構性改革。我們在貫徹落實習近平總書記視察北京重要講話精神過程中，結合貫徹落實中央部署的供給側結構性改革任務，提出了疏功能、轉方式、治環境、補短板、促協同的工作要求，這本質上都是供給側結構性改革在北京的表現、在北京的實踐。

規劃建設城市副中心，是疏解非首都功能的標誌性工作。要按照2017年底本市四大市級機關和相關市屬行政部門率先向副中心啟動搬遷的要求，把行政辦公區建設抓緊抓好。加快推動優質公共服務資源向副中心轉移布局，提高副中心的綜合承載能力，帶動中心城區相關功能和人口的疏解。

房地產市場調控，是供給側結構性改革的重要內容。要自覺從解決經濟結構性失衡和城市化深入發展的大背景來看待房地產問題。要清醒看到，房價已經過高，積累了風險，而且增加了社會焦慮，也是對城市可持續發展與和諧穩定的巨大挑戰。要擔負起主體責任，嚴格落實中央關於調控房價的部署和要求，多管齊下，毫不放鬆，加強調控，堅決保持房價平穩。解決好房地產問題，必須堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」這個定位，以解決群眾的基本住房需求為出發點，緊密結合疏解非首都功能、棚戶區改造、城鄉結合部地區城市化等工作，進一步調整用地結構，合理提高住宅用地比例，加大改善性自住房建設力度，努力實現住有所居的工作目標。

抓住交通擁堵治理的關鍵環節，綜合施策。堅持公交優先戰略，繼續加大公共交通建設力度。按照交通「十三五」規劃確定的打造1000公里軌道交通網路，形成1000公里中心城公交專用道的目標要求，明年要抓緊細化各個項目的規劃、建設、運營方案。「兩個1000公里」不是兩張網，要把握地鐵基本成網的變化，以地鐵為基點，優化地面公交系統，打通與地鐵接駁的「最後一公里」，形成地上地下有機銜接的公共交通一張網。抓住降低機動車使用強度這個關鍵點，強化交通需求管理，嚴格落實機動車限行各項措施，從高峰時段、重點路段、重點區域入手，進一步研究加大運用經濟手段調控用車需求的綜合性方案。

堅持在補齊生態環境「短板」上持續用力、久久為功。當前環境建設出現了許多變化，大氣污染防治方面，移動污染源、分散性污染源治理，逐漸成為重點，如果沒有形成可監測、可評價、可考核、可追責的精細化管理目標責任體系，很難適應形勢變化和要求。我們投入巨大精力和財力，實現了核心區「無煤化」，但如果不落實管理責任，改了電、還用煤的現象，很難保證不發生。明年將實現對16區環保督察全覆蓋，通過嚴格的責任落實，確保大氣污染防治、水環境建設、垃圾處理、綠化建設等各項任務落到實處，不斷提高生態文明建設和環境保護工作水平。

——中共中央政治局委員、北京市委書記郭金龍日前在北京市委十一屆十二次全會上說

（本報記者 朱競若整理）