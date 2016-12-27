韓國年度成語：君舟民水北京新浪網 (2016-12-27 04:09)
原標題：韓國年度成語：君舟民水
新華社電 2016年韓國年度成語24日揭曉：君舟民水。
當天，韓國民眾第9次舉行「倒朴」集會；在青瓦台總統府內，遭彈劾停職的朴槿惠與親信們低調共度平安夜。
調查「親信干政」案的獨立檢察組25日說，可能將以公開方式進入青瓦台搜查。
韓國《教授新聞》周刊24日發佈的調查結果顯示，「君舟民水」被推選為韓國2016年度四字成語。
這一成語意即「水能載舟，亦能覆舟」，出自中國古籍《荀子·王制》和《荀子·哀公》，原文為：「君者，舟也；庶人者，水也。水則載舟，水則覆舟。」
《教授新聞》20日至22日對全國611名教授進行問卷調查，其中198名教授認為「君舟民水」最能總結2016年的時局，佔全部調查對象的近三分之一。
韓聯社報導，推薦該成語的中央大學歷史學教授陸榮洙說，朴槿惠掌舵不當，將「大韓民國」號拖入驚濤駭浪的沉船危局。排在榜單第二、三的成語依次為「逆天者亡」和「露積成海」，分別獲得28.8％和18.5％的支持。
韓聯社援引來自青瓦台的消息報導，朴槿惠在聖誕前夜收到親信贈送的蛋糕，低調、安靜地與幕僚親信共迎聖誕節。
（郭倩）
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