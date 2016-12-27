年輕人減少致需求下降 日愛情旅館轉型服務遊客北京新浪網 (2016-12-27 04:09)
原標題：年輕人減少致需求下降 日愛情旅館轉型服務遊客
國際特寫
廣州日報訊 東京涉谷的「愛情旅館山」是日本愛情旅館聚集之地。平日，這裏和普通的日本社區沒有太大區別，但到周末和節假日，大批情侶和夫婦會湧入這些酒店。
不過，曾大熱一時的愛情旅館如今面臨轉型危機。在人口老齡化的背景下，愛情旅館主攻的20~29歲群體人口不斷減少。再加上越來越多的年輕人開始離開父母獨自生活，有屬於自己的空間，愛情旅館的生意大受打擊。
「酒店業正在經歷困難時期。」東京酒店和日式旅館（旅館）協會主席須藤成美說。「這可能是因為更多的年輕人開始獨居，因此他們沒有必要去愛情旅館。」
藉助政府資金轉型
由於日元持續疲軟，2016年到訪日本的遊客人數達到創紀錄的2000萬。日本政府打算進一步推廣旅遊業，希望到2020年東京奧運會每年吸引4000萬旅客到訪。不過，由於日本現有的旅館無法滿足遊客的需求，日本政府打算注資發展膠囊酒店、背包客旅館、Airbnb以及愛情旅館。
在這種情況下，越來越多愛情旅館接受日本政府的資助，重新裝修房間來吸引外國遊客。以埼玉縣的希望旅館為例，這家賓館內部壁紙改成純白色、雙人床改為單人床，房間內原本放鏡子的地方改為放置大型電視以及小冰箱。
日本《朝日新聞》報導，愛情旅館的轉型措施收效不錯。大阪的中小型酒店運營商協會認為，愛情酒店每年可以為額外的2800萬過夜客人提供住宿。
（文/靈犀）
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