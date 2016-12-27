原標題：被報「受賄」 數十萬美元潘基文很生氣！

新華社電 韓國一家雜誌25日稱，即將卸任的聯合國秘書長、潛在韓國總統競選人潘基文曾經接受數十萬美元賄賂。

潘基文通過發言人否認這則報導，要求對方道歉並撤稿。

《時事周刊》以多名未公開身份的人為消息源報導，潘基文在盧武鉉政府任外交部長期間收受商人朴淵次大約20萬美元，而且，就在潘基文2007年初就任聯合國秘書長不久，朴淵次通過美國紐約一家餐廳的老闆再次行賄，給潘基文送去大約3萬美元。

朴淵次曾是韓國製鞋企業泰光實業公司的老闆，因為向盧武鉉的兄長和高級助手行賄及逃稅，於2009年被判處監禁。盧武鉉也因這樁案件被列為嫌疑人，在接受調查期間跳崖自殺。

潘基文在盧武鉉當政期間先後任總統府外交助理和外交通商部長官。

當事人都不承認

《時事周刊》的報導還稱，調查朴淵次案件的檢方人員於2009年3月從朴淵次的證言中得知潘基文「受賄」，但是考慮到「國家利益」，把這件事壓了下來，沒有公佈。

對這則報導，潘基文、朴淵次和韓國檢方都未予承認。

潘基文的發言人斯特凡·迪雅里克在聲明中說，這類報導「完全失實、毫無根據」，潘基文要求《時事周刊》雜誌社道歉並撤回報導，將向雜誌社總編髮去相關文書。

報導稱，朴淵次2005年5月前往潘基文的官邸赴宴時，親手把裝有鈔票的紙袋交給潘基文。但是，朴淵次接受韓聯社記者採訪時予以否認，說「我從來沒有與潘基文本人見過面」。

就韓國檢方「掩蓋」潘基文「受賄」的說法，朴淵次案件時任首席檢察官李寅奎表示不知情。韓聯社援引他的話說：「從今天早上開始，我就接到很多電話，但是我完全不知道有過這類事。」

李寅奎補充道，即使潘基文真的「受賄」，案件發生時間已經超過10年，超出了起訴時效。

潘基文定於明年1月卸任聯合國秘書長職務。外界推測，他參加韓國總統競選的可能性較大，而且韓國民意調查結果顯示，在多名潛在競選人中，潘基文的支持率數一數二。

潘基文20日在紐約的記者會上表示，願意「許身報國」，間接表達出參選意願。（惠曉霜）