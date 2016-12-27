巴基斯坦防長誤信假新聞北京新浪網 (2016-12-27 04:09)
原標題：巴基斯坦防長誤信假新聞
新華社電 假新聞又惹麻煩了，這次「中招」的是巴基斯坦國防部長赫瓦賈·阿西夫。因為一條假新聞，他在社交網站上與以色列打起了「嘴仗」。
美聯社25日報導，AWD新聞網早些時候登出一條假新聞，稱以色列前國防部長摩西·亞阿隆揚言，一旦巴基斯坦出兵敘利亞協助打擊極端組織「伊斯蘭國」，以色列將實施「核報復」，「摧毀」巴基斯坦。阿西夫信以為真，在微博客「推特」上強硬回應，說那樣的話巴基斯坦會以牙還牙。他提醒以色列，巴基斯坦也有核武器。
以色列國防部當天晚些時候在「推特」上澄清，那則新聞「完全是胡編亂造」。《國際財經日報》報導，巴基斯坦國防部承認，阿西夫的確上了假新聞的當，不過，巴基斯坦會報復任何對其施加威脅的國家。
新聞事實核查機構Snope.com說，AWD新聞網搞假新聞前科累累，假頭條包括美國中央情報局企圖刺殺當時在競選的現當選總統唐納德·特朗普等。
關鍵字：
上一則：崔順實拒離牢房無視聽證
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
spa 蒸氣浴舒緩眼罩．潔夫人 SPA 蓮蓬頭．石上湯屋 渡假村 住宿券．SPA券．住宿券．泡湯券．花王 40 度C蒸氣浴 SPA．SPA 沖牙機．SPA 泡腳機．vital spa 山藥美胸精華．指撥式 SPA 水療按摩器．SPA 水氧機
安倍夫人呼籲解禁大麻：防止祭神文化消失【北京新浪網】
漢麗軒烤肉店鴨肉變牛肉 員工稱騙過全世界【北京新浪網】
川普耶誕望彌撒 辣妻穿超短裙閃瞎眾人【中央社】
阿富汗首位女機師擔心性命受威脅 尋求美庇護【北京新浪網】
智利7.6級強震未造成人員傷亡 部分公路斷裂【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》