原標題：巴基斯坦防長誤信假新聞

新華社電 假新聞又惹麻煩了，這次「中招」的是巴基斯坦國防部長赫瓦賈·阿西夫。因為一條假新聞，他在社交網站上與以色列打起了「嘴仗」。

美聯社25日報導，AWD新聞網早些時候登出一條假新聞，稱以色列前國防部長摩西·亞阿隆揚言，一旦巴基斯坦出兵敘利亞協助打擊極端組織「伊斯蘭國」，以色列將實施「核報復」，「摧毀」巴基斯坦。阿西夫信以為真，在微博客「推特」上強硬回應，說那樣的話巴基斯坦會以牙還牙。他提醒以色列，巴基斯坦也有核武器。

以色列國防部當天晚些時候在「推特」上澄清，那則新聞「完全是胡編亂造」。《國際財經日報》報導，巴基斯坦國防部承認，阿西夫的確上了假新聞的當，不過，巴基斯坦會報復任何對其施加威脅的國家。

新聞事實核查機構Snope.com說，AWD新聞網搞假新聞前科累累，假頭條包括美國中央情報局企圖刺殺當時在競選的現當選總統唐納德·特朗普等。