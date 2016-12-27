原標題：崔順實拒離牢房無視聽證

新華社電 韓國國會「親信干政」事件國政調查特別委員會26日在朴槿惠「閨蜜」崔順實所在拘留所舉行聽證會。但崔順實當天拒絕離開牢房出席聽證會。

按法新社的說法，崔順實屢次漠視國政調查特別委員會傳喚，拒絕出席聽證會，導致國會議員不得不前往首爾郊區的拘留所，召開「特別電視直播聽證會」。然而，崔順實當天拒絕離開牢房，令國會議員束手無策。另外兩名關押在他處的原總統高級幕僚也同樣拒絕接受問話。

「很遺憾，幾名證人不盡出席國會聽證會的義務，漠視韓國民眾當局和國會。」「親信干政」事件國政調查特別委員會主席金成泰（音譯）說。韓國沒有相關法律規定，可強制證人出席國會聽證會，但崔順實等人可因蔑視國會遭控，面臨最高5年監禁。

「崔順實是國會（『親信干政』事件）調查的核心人物。」一名韓國國會議員說，「她沒有合理理由缺席聽證會。韓國民眾希望得知真相。」

與此同時，韓國負責調查「親信干政」事件的獨立檢察組26日上午對前青瓦台秘書室室長金淇春的私人住宅進行搜查，尋找金淇春操縱文體部人事、制定文藝界「黑名單」的證據。

按韓聯社的說法，獨立檢察組當天上午7時對金淇春位於首爾市中心的住宅進行搜查，獲得了其擔任秘書室長時留下的記錄和各種資料。同時，獨立檢察組還對文化體育觀光部和文體部相關人士的住宅進行搜查。文體部長官趙允旋的辦公室也在搜查之列。

此前檢察機關已對金淇春涉嫌濫用職權進行立案調查。前文體部長官劉震龍今年10月在接受媒體採訪時透露，金淇春涉嫌在2014年10月授意文體部第一次官（副部長）迫使6名一級公務員辭職。

分析人士猜測，金淇春辭退文化體育觀光部部分官員，是為了給崔順實成立Mir財團和K體育財團鋪路，這兩大財團在設立時的主管單位是文化體育觀光部。（劉曦）