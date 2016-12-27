原標題：特朗普政策走向成謎引世界警惕 日媒：必須阻止美中接近

[環球時報綜合報導]傳統上，美國當選總統不置喙外交政策，但特朗普打破了禁忌，接連在一中政策、以色列問題等許多敏感點上發聲，尤其是他的立場與政府完全相悖，引發外交喧囂，使奧巴馬當局疲於滅火。

「首相對特朗普呼籲：免除債務。」26日，柬埔寨《金邊郵報》以此為題刊文稱，柬埔寨首相洪森上周六向特朗普喊話。他說，我再次呼籲美國重新考慮朗諾政權所借的債務，我們不要求美國為其發動的戰爭破壞做出賠償，只要求美國為「惡債」負責，「希望特朗普會對此認真考慮」。報導稱，上世紀70年代，柬埔寨內戰期間，朗諾政權為換取麵粉、棉花和大米等欠下債務，一名美國官員2010年曾表示數額為4.45億美元。

對特朗普抱以期望的還有正與奧巴馬政府吵架的以色列總理內塔尼亞胡。不過，多數國家看上去是警惕。「印度亞洲基金」的顧問普拉迪普26日對印度《經濟時報》表示，明年1月20日特朗普上台之後，他的政策將成為世界不確定性的來源。英國《金融時報》26日稱，特朗普的勝利給在2017年等待時機的煽動者帶來了希望，特別是幾乎肯定會進入法國總統大選第二輪的讓·瑪麗娜·勒龐。在英國退歐的基礎上，勒龐一旦勝選，必將意味著歐盟的終結。荷蘭大選可能也標誌著該國向右轉。即便在德國，尋求第四個任期的默克爾也面臨著來自右翼民粹主義政黨的挑戰。特朗普放棄TPP令日本和環太平洋諸國不安，他反對墨西哥移民的言論削弱了拉美國家的貨幣。在波羅的海地區和斯堪的納維亞半島，面對俄羅斯勢力的擴張，多國擔心北約的國防保障是否可靠。

「美國將崩潰嗎？」澳大利亞《新聞報》24日刊登評論文章稱，由於特朗普，近幾周來美國的評論家一直在炒美國即將崩潰。國際政治學者福山近日在英國久負盛名的《遠景》雜誌上撰文論述美國在全球舞台上的撤退將是比蘇聯崩潰更嚴重的事件。《紐約時報》上，其專欄作家克魯格曼稱2016年將以「美國跨過自己的盧比孔河」被歷史銘記，將特朗普比作凱撒，宣稱美國的末日已經臨近。「奧巴馬在全世界範圍內扭轉了反美情緒，但特朗普的政策可能改變這一切。」倫敦政治經濟學院學者哈蒙德24日在美國《新聞周刊》上撰文稱，特朗普上台可能意味著「美國軟實力的終結」，世界此前從未將「仇外、厭惡女性、悲觀主義、自私」與美國聯繫起來，特朗普可能成為美國歷史上在海外最不受歡迎的總統。

「美中關係如何將左右日本的命運。」 日本拓殖大學海外事務研究所所長川上高司23日在《夕刊富士》網站「ZAKZAK」上撰文稱，特朗普當政期間，日本必須阻止美中接近，否則國際關係就會陷入最壞局面。報導稱，如果美俄解凍，世界紛爭就基本得到解決，實現無核世界也並非只是一個夢。美國的對華政策則是模糊的，既要遏制，又要接觸。今後的美中關係有兩種版本。一個是美中交易成立，彼此接近，再加上俄羅斯，形成美中俄協調體制。這樣的話，日本是無法參加進去的，這個版本將是日本孤立化。還有一個就是特朗普把日本和中國掛在天平上，讓日中競爭。這種情況下，日美同盟雖然能夠維持，但日本的防衛費和保護預算就要增加，不得不繼續向美國購買武器。日本和中國就會被迫進行軍擴競爭。這是特朗普政權喜歡的版本。因此，日本必須阻止美國接近中國，2017年對日本來說是嚴峻的一年。

[環球時報駐美、日、德記者 蕭達 藍雅歌 青木 環球時報記者 崔傑通 任重 汪析]