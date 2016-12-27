原標題：奧巴馬遭提前打壓？特朗普「稱王」賀詞引軒然大波

[環球時報綜合報導]美國當選總統特朗普的團隊在該國社交媒體上引發了一場風暴，他們發出的聖誕賀詞被懷疑「將特朗普比作耶穌」。此時，正值特朗普與奧巴馬的「權力大戰」提前打響，美國儼然出現「天有二日，國有二主」的罕見政治局面。

「承諾拯救全人類的『救世主』降臨人間，世界迎來新希望。正如當時東方三賢士（在耶穌基督出生後，有來自東方的賢士帶著禮物，朝拜耶穌）所做的那樣，今年的聖誕夜迎來慶祝新王來臨這個好消息的時刻。我們希望今年慶祝聖誕節的美國民眾節日愉快，家人朋友親密無間。」25日，由特朗普白宮幕僚長普里伯斯等人撰寫的賀詞迅速點燃美國社交媒體，傳統媒體緊隨其後。前共和黨總統競選人卡西奇的策略師約翰·威弗爾迅速在推特上留言道，「尊敬的共和黨全國委員會，我們並未迎來新王，你們的腦子到底出了什麼問題？」

美國有線電視新聞網25日說，共和黨全國委員會的賀詞引發社交媒體和輿論熱議，一些人認為「新王」似乎指的是特朗普，另一些人認為，將特朗普和耶穌比較很荒唐。CNBC網站稱，共和黨之前的聖誕賀詞都會被遺忘，今年卻引發口水戰，因為他們使用的宗教語言里有政治潛台詞。一些人認為，所謂「新王」，是未來的白宮幕僚長露骨地將特朗普當選與耶穌誕生相提並論。

《華盛頓觀察家報》提到，在特朗普勝選后答謝之旅的其中一站，美國福音派教士格雷厄姆當著數千民眾的面說，「我認為，特朗普當選是因為上帝顯靈，上帝回應了成千上萬祈禱者的期待。」 美國「Bustle」網站25日稱，特朗普在競選中吐露的獨裁言論以及衝動表態，加上沒有多少共和黨大佬公開與其作對，因此將特朗普當選視作「新王誕生」，這種解讀並不令人驚訝。德國《明星》周刊26日強調，特朗普在推特上公佈的一張聖誕圖片顯示，他站在聖誕樹前握著拳頭，祝賀「聖誕快樂」，這緊握的拳頭可能含有很多意義。

「造神運動。」德國柏林自由大學政治學者梅斯奈爾26日對《環球時報》特約記者表示，共和黨的聖誕賀詞給人的理解是將特朗普稱作「新王」。在一個民主國家，這種稱呼會讓很多人警惕，特朗普已經顯示出對權力的渴望以及喜歡自己做主的姿態。

由於媒體上的喧囂與爭議，幾小時后，共和黨全國委員會發言人斯派瑟急忙出面澄清，稱賀詞里的「新王」與特朗普無關。CNBC稱，對共和黨的澄清一些人並不買賬，凸顯美國極化嚴重，激烈的大選過後美國人的神經依然緊張。

「新王風波」鬧起來之際，特朗普與奧巴馬的權力大戰已經打響。《紐約時報》23日說，特朗普當選以來一直與奧巴馬保持著禮貌相對，但隨著特朗普在以色列、核擴散等敏感問題上發表刺耳的不同政見，奧巴馬為保護自己的遺產也越來越具侵略性。上周五在以色列問題上雙方鴻溝擴大，奧巴馬政府在安理會投了棄權票，此前一天，特朗普公開要求奧巴馬投否決票。投票之後，特朗普在推特上發文稱，「明年1月20日之後將完全不同」。報導稱，美國好像形成了兩個互相競爭的政府。

NBC新聞網稱，包括攻擊一中政策、要美國拒絕接受中方移交南海潛航器等，特朗普置喙外交政策，打破政權交接禁忌，當選領導人此前一直遵守「一定時間內只有一位總統」的規則。德國新聞電視台26日報導說，特朗普儘管還沒有宣誓就職，但已經在積極推行他的外交政策，施加政治影響力。美國處於一個奇怪的局面：似乎有了「兩位總統」。休士頓萊斯大學歷史學教授布林克利對美國媒體稱，某種程度上，特朗普是在閹割奧巴馬政府，兩人避免互相人身攻擊，但在幕後他們在破壞對方，我不知道美國人民能從中得到什麼好處。

[環球時報駐美、日、德記者 蕭達 藍雅歌 青木 環球時報記者 崔傑通 任重 汪析]