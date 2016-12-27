國企改革高潮再起 北京繪製明年路線圖

□本報記者 劉麗靚

年底臨近，地方國企改革再掀高潮。中國證券報記者獲悉，北京試點員工持股的市屬國企名單已確定。北京市研究擬訂了市屬企業中長期調整重組總體思路以及改組國有資本投資運營公司試點等多項改革試點方案，將儘快啟動。未來北京市將積極推動企業重組整合力度，力爭完成2-3個一級企業重組，並將充分利用多層次資本市場，大力推進一級企業整體上市。業內人士表示，北京、上海、廣東三省市地方國企改革全面加速，走在了改革前列。山東、浙江、廣西、四川等地也相繼明確了改革路線圖。

北京料成風向標

北京市國資委日前出台在國有控股混合所有制企業開展員工持股試點的實施辦法，明確員工出資方式包括貨幣出資、科技成果入股。員工持股總量原則上不高於公司總股本的30%，單一員工持股比例原則上不高於公司總股本的1%。

近年來，北京市國資國企改革加速推進。例如，京糧集團重組*ST珠江備受關注。按照京糧集團的規劃，*ST珠江將成為資本運作平台，先期注入集團內已形成穩定盈利模式和競爭優勢的植物油加工及食品製造兩大業務板塊。

明年北京市將圍繞供給側結構性改革重點任務，著力強化創新驅動，深入推進改革試點，增強國有企業發展活力，確保完成各項改革任務。一是圍繞城市可持續發展加快推進改革，在「調」、「治」、「進」、「去」上下功夫；二是圍繞國有企業提質增效加快推進改革，深化市屬國有企業與中關村企業的合作，深化央地合作，大力推進降本增效、做好疏解騰退空間的再利用；三是圍繞防止國有資產流失加快推進改革；四是圍繞從嚴落實治黨責任加快推進改革。

國泰君安研究報告認為，北京國企改革有望成為風向標。對於股市投資來說，此前市場對於北京國企改革較為謹慎，但此次北京出台員工持股辦法帶來了扭轉預期的契機。

多地明確明年改革計劃

山東、浙江、廣西、四川等地相繼明確了改革路線圖。其中，提高省屬集團資產證券化率、提高混合所有制企業比例成為普遍目標、整體上市、引入戰略投資者、開展員工持股等成為主要手段。

山東省國資委副主任樊軍近日表示，山東省穩步推進混合所有制改革，首批58戶試點企業已全部制定混改方案。省國資委起草了員工持股試點實施細則，經批複同意后將儘快下發。下一步，將蹄疾步穩推進投資運營公司組建工作，並在推動企業整體上市、推行骨幹員工持股、實施混合所有制改革、深化三項制度改革等重點領域邁出更大步伐。

近日召開的四川省國資國企改革發展工作會提出，明年將推進資產證券化，重點圍繞旅遊、商業、能源、金融等產業板塊抓好上市培育，積極推進川化股份恢復上市、能投股份在香港H股上掛牌上市，力爭明年新增3-5戶省屬企業上市，到2020年省屬企業資產證券化率將超過30%；推進川航集團等5戶企業混合所有制試點改革。四川省已制定出台混合所有制企業員工持股指導意見，將於2017年啟動員工持股試點工作；選擇交投、鐵投、能投、川煤等企業，以市場化、法治化的方式探索債轉股試點；加快推動交投、鐵投、川投、能投、華西等企業改組為國有資本投資公司，打造一批「千億企業」集群。

浙江和廣西國資委近期召開省屬企業上市工作會議。浙江國資委提出，目前浙江省屬國有資產證券化率提升至75%。明年繼續推進省屬國有資產證券化工作，圍繞省屬國有資產證券化率75%的目標，抓好具體任務落實，加大上市後備資源培育力度。「十三五」期間，浙江省進一步加強國有企業上市公司管理相關制度建設，完善上市公司的後備資源培育機制，目前省屬企業已有20多個優質資源列入上市培育計劃。

廣西國資委表示，自治區領導高度重視國有企業上市工作，把國企上市分類推進工作作為抓好國資國企改革的重要推手。在分類推進中要加強對企業進行培訓、指導，幫助企業提高認識、加快上市推進進度。

國資體量居前的上海正在積極盤活資產，大型產業集團將優質資產裝入上市公司，同時將轉讓多餘的「殼」資源。

廣東省國資委正在制定資本運營三年規劃，加快企業改制上市步伐，提升國資證券化率。廣東將召開全省國資系統的座談會，布置安排改革任務，找准國資國企改革的突破點。

布局投資機會

據牛牛金融統計數據，截至12月26日，共有56家國資上市公司處於停牌狀態，其中地方國資上市公司34家。從省份分佈來看，上海和廣東的停牌公司較多，各有4家公司處於停牌狀態。

目前30個省份已制定國企改革細化方案，十多個省份制定了監管企業重組整合的實施意見或方案，36個省份國資委改組組建了142家國有資本投資運營公司，國有控股上市公司達1082家。

太平洋證券認為，地方國企數量遠遠超過中央企業，但多數地方國有企業規模小，資產證券化率低。地方國企有更強的意願推動改革，也就更有意願藉助資本市場兼并重組和資本運作推動改革。當前股市交投相對冷清，大塊頭的央企重組對資金的承接要求較大，而地方國企因為市值較小，將有更大的增長彈性。從形式看，地方國改推進金融改革的步伐較快，形式多樣，實現金融與實體企業的對接更為迅速。