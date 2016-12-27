北京3傢俱樂部涉黃 數百人被查獲

被抓名單曝光？網紅否認涉黃

來源：成都商報

據北京市公安局官方微博@平安北京12月25日通報稱，據群眾舉報，經縝密偵查，12月23日晚，北京警方依法對涉嫌存在賣淫嫖娼違法犯罪活動的多個場所進行查處。從現場位於東城區東直門南大街的保利俱樂部、海淀區板井路的藍黛俱樂部、海淀區大鍾寺東路的麗海名媛俱樂部查獲涉案嫌疑人數百名。目前，案件正在進一步審查中。

26日上午，網上突然曝出一份掃黃落網人員的名單，包括不少知名網紅和著名投資人，但隨後被陸續否認。

3家著名俱樂部

涉案嫌疑人查獲數百名

據了解，涉事俱樂部的官網信息顯示，其經營範圍包括歌廳、會所服務，並以「女模特」為賣點，部分網站上還有年輕女孩搔首弄姿的照片。

在北京保利俱樂部官方網站上，還特別註明：「北京天上人間之後，最高端、生意好的只有保利俱樂部了」。該俱樂部標榜，其消費群體為「國內外名流企業家至國內影視明星，到全北京大型財團的CEO」。

藍黛俱樂部的經營模式則以會員製為基礎，主要為商務娛樂，包括豪華夜總會、火爆演藝吧、桑拿洗浴、水療美體等。被查處俱樂部所在地世紀金源大飯店為五星級酒店。藍黛俱樂部的運營單位為北京藍黛文化傳播有限公司。

麗海名媛俱樂部由北京麗海名媛娛樂有限責任公司運營。據了解，「麗海名媛俱樂部」一般稱之為「京儀名媛匯」，該俱樂部曾有「泳裝秀」等表演項目。

保利集團聲明

商標遭侵犯 保留追責權

針對北京保利俱樂部因涉嫌存在賣淫嫖娼違法犯罪活動被查處一事，中國保利集團公司26日在其官方微信發佈聲明稱，中國保利集團公司是「保利」的商標持有人，北京保合利佳文化俱樂部有限公司盜用此馳名商標以「保利俱樂部」名義向社會公眾進行服務宣傳與推介，其行為已經構成對馳名商標專用權的侵犯。

中國保利集團公司在聲明中還表示，中國保利集團公司未授權其他機構使用「保利俱樂部」名號，其他機構盜用「保利俱樂部」名號所引發的責任與後果與本單位無關，保利集團保留追究侵權責任的權利。

回應被抓傳言

報電影名 發表情包

一些被指「落網」的網紅和企業高管也紛紛撇清關係。針對網路流傳名單中的「著名天使投資人」為真格基金創始人徐小平一事，徐小平26日上午通過個人實名微博賬號髮狀態，疑似回應被抓傳言。「聖誕節期間難得有空閑，一口氣看了三部電影：羅曼蒂克消亡史、神奇動物、血戰鋼鋸嶺。真是好看。呵呵。」

針對影射著名網紅Papi醬的傳言，昨日中午，papi醬發微博否認：「你們來說說清楚，誰！！是『某提了名字就會滿大街都知道的女屌絲網紅』？！另外，我住朝陽，誰舉報誰呢？？」配圖中，papi醬還用了「拒絕黃賭毒」的表情包。成都商報記者 李偉銘

新聞背景

涉事俱樂部

標榜「天上人間之後最高端」

近日，北京警方依法對涉嫌存在賣淫嫖娼違法犯罪活動的多個場所進行查處。保利俱樂部、藍黛俱樂部、麗海名媛俱樂部共查獲涉案嫌疑人數百名。涉事俱樂部均為會所性質娛樂場所，標榜「高端」消費。

其中，麗海名媛俱樂部曾推出「泳裝秀」等項目，一度被稱為北京小費最高的夜場；被查處的藍黛俱樂部內有2000餘平方米的表演廣場，在全國多地有連鎖；保利俱樂部則標榜「北京天上人間之後最高端」，且消費群體有大型財團CEO。

實地探訪

1保利俱樂部

招聘電話仍可打通

對方稱能陪客過夜

前天，記者來到位於北京東二環附近的保利大廈，保利俱樂部就位於大樓的三層。通往俱樂部的大門已經上鎖，上面貼著寫有「俱樂部因故暫停營業」的通知。記者注意到，大廈的樓層指示牌上沒有標註保利俱樂部。

保利大廈停車場一名保潔員稱，12月23日晚8時許，突然來了好幾輛警車，隨後整個停車場被封閉，連保利劇院的大門也被鎖上了。不久，該保潔員看到警方從保利俱樂部內帶走約60人，「有男有女，一些服務員和保安也被帶走了。」

保利俱樂部官網上有大量模特招聘信息，記者以應聘為名撥打上面的電話，接聽的是一名自稱姓劉的男士。他表示自己是保利俱樂部負責招聘的。記者詢問是否可以出台陪客人過夜時，該男子說可以，過夜的費用為6000元至8000元不等。他隨後要求加記者微信，讓記者發照片或視頻，他來判斷形象是否合適。

2麗海名媛

門口貼「停業整頓」

服務員回來拿東西

前天下午，記者在海淀區大鍾寺東路9號京儀大酒店地下一層看到，入口有「停業整頓」通知。據附近單位的工作人員稱，12月23日晚上8時許來了幾輛警車，將俱樂部大門封鎖，隨後從俱樂部內帶走了數十人。前天下午3時左右，幾名俱樂部的服務員回來拿東西，看到大門被封后就轉身離去。

該俱樂部官網介紹稱，其有豪華包間49間，其中多個包間的面積在200平方米以上。記者撥打麗海名媛的四個招聘電話均無人接聽或關機。

3藍黛俱樂部

據稱帶走三四百人

平時進入要過安檢

前天下午，位於海淀區板井路世紀金源大飯店地下二層的藍黛俱樂部大門緊閉，並已貼上了封條。兩名保潔員告訴記者，12月23日晚民警突查俱樂部，從裏面帶走了三四百人，其中有一百多名年輕女子。

「模特會陪著顧客唱歌跳舞，穿的就是一些跳舞的短裙，但沒看到過嫖娼活動。」保潔人員說。世紀金源大飯店的一名保安告訴記者，平時藍黛俱樂部安保十分嚴格，需要安檢才能進入，一般晚上9點以後顧客會比較多。

記者在網上查詢到，北京藍黛文化傳播有限公司，擁有正式經營場所六處。經營項目涉及豪華夜總會、前衛迪廳、風格酒吧、火爆演藝吧、量販式KTV、康體健身、桑拿洗浴、美容美髮、水療美體等。（新京報、法制晚報）