商務部：預計2016年我國吸收外資約7850億元

於佳欣

商務部部長高虎城26日表示，我國雙向投資進入新階段，預計2016年全年實際吸收外資（不含金融領域）約7850億元人民幣，連續25年居發展中國家首位。

高虎城在當日舉行的2016年全國商務工作會議上指出，我國吸引外資提質增效，前11個月，實際使用外資金額7318億元人民幣，其中，服務業實際吸收外資增長8%，佔比70.1%，提高2.6個百分點。

高虎城指出，今後吸引外資的重點是高端製造業和現代服務業。這些產業主要看重製度和環境，要抓好自貿試驗區經驗複製推廣，加強事中事後監管。未來，商務部將優化法治化營商環境，打造利用外資的「制度高地」，引資引智引技並舉，充分發揮外資促進實體經濟發展的重要作用。

在對外投資方面，高虎城表示，要堅持對外投資服務實體經濟的大方向，把實業投資作為主攻方向。商務部將不斷完善對外投資及境外併購管理的制度建設和能力建設，確保對外投資合作行穩致遠。