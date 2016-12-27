2016年目標提前超額完成 鋼鐵煤炭去產能逼近深水區

□本報記者任明傑劉楊

作為供給側改革的主戰場之一，2016年鋼鐵、煤炭去產能在曲折中前進，最終提前超額完成了任務。在去產能過程中，鋼鐵、煤炭價格持續走高，推動企業盈利狀況大幅改善。去產能已成為影響鋼鐵、煤炭價格和上市公司業績的長線邏輯。

業內人士指出，未來幾年，我國鋼鐵煤炭去產能任務仍然艱巨，並將在2017年步入深水區。雖然2016年鋼鐵、煤炭去產能目標提前超額完成，但這一過程也暴露出供需失衡、價格飆升甚至好壞不分、一壓了之等問題。中央經濟工作會議提出，要繼續推動鋼鐵、煤炭行業化解過剩產能。要抓住處置「殭屍企業」這個牛鼻子，嚴格執行環保、能耗、質量、安全等相關法律法規和標準，創造條件推動企業兼并重組，妥善處置企業債務，做好人員安置工作。要防止已化解的過剩產能死灰復燃，同時用市場、法治的辦法做好其他產能嚴重過剩行業去產能工作。

未來幾年任務仍艱巨

國家發改委副秘書長許昆林日前透露，根據地方和相關央企上報的數據，今年鋼鐵去產能4500萬噸、煤炭去產能2.5億噸任務目標均已提前超額完成，目前部際聯席會議成員單位正組織力量進行驗收。

今年初鋼鐵、煤炭去產能目標明確后，進度一度十分滯后。8月4日，鋼鐵煤炭行業化解過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議指出，截至7月底，鋼鐵、煤炭行業去產能分別完成全年任務的47%、38%，總體進度不理想，地區之間進展不平衡。少數地區對去產能工作的重要性、緊迫性認識不足，擔心去產能會影響經濟發展；面對工作中的困難和挑戰，信心不足，辦法不多，存在畏難情緒；有的地區和企業因鋼鐵煤炭價格回升，去產能決心出現了動搖。

價格上漲帶動的復產潮一度打亂了去產能計劃。南鋼股份董秘徐林介紹，隨著價格持續上漲，原有陷入停產、半停產的鋼企又開足馬力生產起來。「原本去產能的政策目標和市場方向是一致的，但隨著價格反彈，政策要求減量，市場卻刺激生產。且這輪價格上漲也是鋼價自2010年持續下跌后的觸底反彈，與去產能正好處在交叉點上，給去產能目標造成很大阻力。」

從8月開始，鋼鐵、煤炭去產能進度大大加快。10月20日上午，在國務院新聞辦公室就2016年三季度工業通信業發展情況舉行的新聞發佈會上，工信部運行監測協調局副局長黃利斌稱，前三季度，鋼鐵和煤炭去產能完成全年目標任務的80%以上。以此計算，8月和9月，鋼鐵和煤炭去產能至少完成全年目標任務的33%和42%，去產能進度明顯加快。

雖鋼鐵、煤炭去產能目標提前超額完成，但有專家指出，未來幾年鋼鐵煤炭去產能任務仍十分艱巨，並將真正步入深水區。

以鋼鐵去產能為例，儘管2016年鋼材消費量與2015年相比出現小幅增長，但未來幾年鋼材消費量不容樂觀。冶金工業規劃研究院近日發佈的「2017鋼鐵需求預測報告」顯示，預計2017年我國鋼材實際需求量約為6.6億噸，同比下降1.5%。另有預測稱，到2020年，我國鋼材消費量將下降至5.95億噸，到2025年，下降至5.52億噸，2030年將下降至4.92億噸。

2016年鋼鐵去產能很大程度上去掉的是「無效產能」，2017年將真正進入到實質性推進階段。在日前舉行的「大宗商品市場高峰論壇」上，「我的鋼鐵」網高級研究員任竹倩表示，在目前已明確的煉鐵淘汰能力中，「在產」產能比例高達39%。也就是說，「去產能」將進一步推進到直接的「去產量」。

成企業效益好轉長線邏輯

業內人士指出，去產能最終目的是為實現經濟效益和社會效益提升，因此，必須堅定不移地繼續推進去產能，進一步提升經濟效益和社會效益水平。

中國鋼鐵工業協會副會長李新創表示：「儘管2016年鋼價大幅回升，但鋼鐵行業經濟效益仍沒有實質性恢復，還有27%的鋼企處於虧損狀態，行業銷售利潤率剛過1%，遠未達到全國工業平均水平，因此明年去產能力度和決心不能動搖。」

去產能在2016年鋼鐵、煤炭價格大幅回升和企業效益好轉方面發揮了重要作用。鋼鐵方面，在去產能等多重因素推動下，2016年鋼鐵價格經歷三輪上漲，價格的快速上漲驅動鋼企上市公司業績大幅改善。2016年三季報顯示，35家鋼企上市公司中有29家盈利，佔比約82%。其中，寶鋼股份、鞍鋼股份和河鋼股份分別以凈利潤55.98億元、9.77億元、9.33億元排名前三。

興業證券指出，2016年是鋼鐵供給側改革開局之年，全年去產能目標完成，內生去槓桿跡象已現，且和去槓桿相關的債轉股等政策措施出台，寶武合併落地，「抓優破劣」的去槓桿思路初步顯現。2017年鋼鐵去產能仍將繼續，預計行業形勢將繼續好轉，整體償債能力有望進一步增強，行業信用利差將進一步下降。

煤炭方面，作為上游燃料行業，去產能直接影響到煤炭價格和相關上市公司業績。4月，國家發改委、人社部、國家能源局、國家煤礦安監局聯合發佈《關於進一步規範和改善煤炭生產經營秩序的通知》，要求從2016年開始，全國所有煤礦按照276個工作日規定組織生產。隨著煤炭供給端不斷收緊，7月以來，國內煤炭供給缺口不斷擴大，庫存持續走低，推動價格快速上漲。

在價格快速上漲的背景下，煤炭企業盈利狀況好轉。統計局數據，今年前10月，國內煤炭開採和洗選業規模以上企業實現主營業務收入為18128.2億元，同比下降6.5%，利潤總額573.1億元，同比增長112.9%。上市公司方面，三季報顯示，33家煤炭上市公司中，22家凈利潤為正，中國神華、陝西煤業、兗州煤業三季度凈利潤位居全行業前三，中國神華凈利潤更是高達173億元，成最賺錢煤企。

東北證券認為，明年供給側改革仍將主導煤炭市場。一方面，供給側改革過程中，屬於落後產能的小煤礦、違法違規煤礦等將持續受到打壓，這也是供給側改革的主要目標；另一方面，各方利益博弈，保供應階段擴產政策無法收放自如。如9月發改委放鬆「276個工作日」，喊話釋放先進產能，並無多大效果。預計2017年政策在產量去化上將更加謹慎，「276個工作日」或有所微調。同時，減量重組將進一步升溫。

去產能是手段強產業是目的

在2016年鋼鐵、煤炭去產能目標提前超額完成的過程中也暴露出很多問題，需總結經驗教訓，以更好地推進去產能。

煤炭方面，在去產能過程中，四部委出台「276天限產制度」，實際上是在「去產能」過程中同時「去產量」，雙重作用下，煤炭供需缺口持續擴大，價格不斷攀升。發改委多次強調，我國目前產能過剩問題仍較嚴重，並不具備煤價大幅上漲的基礎。為此，出台三級響應制度，要求部分煤礦分批次增產。不過，先進產能目前基本已達到滿負荷生產狀態，而可增產的時間段又暫限制在四季度，人員、設備等一系列問題難以解決，增產進度不及預期。11月，發改委表示，採暖季結束前，符合要求的煤企可按照330工作日進行生產，並進一步推進中長期合同簽訂，以緩解煤價高漲態勢。

平安證券認為，應加快摸底調查進程，合理調整去產能進度。相關部門對於去產能進度的摸底調查需進一步加快，從而使得政策的制定和調整可以建立在合理的事實基礎之上。同時，支持政策的期限可以相對更為長遠和穩定，從而打消煤企疑慮，提高政策有效性。中長期合同的簽訂對於目前抑制煤價過快上漲可起到較好作用，但長期看來，市場化定價仍是最有效、最值得提倡的方式。政府根據調查反饋信息，合理調整去產能體量、退出產能標準和去產能推進力度，才是控制煤炭市場供需平衡的合理方式。

鋼鐵去產能過程中同樣存在很多問題待解決。李新創指出，鋼鐵去產能存在針對性不強的問題需引起關注。「有些壓減的產能早就不參與市場競爭，員工也已遣散，是無效產能，壓減這樣的產能對提高產業競爭力、優化市場環境的作用微乎其微。重點和關鍵應放在地條鋼違規產能、殭屍企業低效產能上。」

李新創介紹：「有些地方簡單將壓減任務目標分解，對產業實際發展考慮不周，好壞不分、一壓了之。不少地方在壓減過剩產能時，不考慮企業市場競爭力、生產經營、節能環保等實際情況，工作不到位不細緻，強硬分解目標，沒有和企業充分溝通；有的企業甚至不知道自己已被列入壓減名單，在這種情況下，可能削弱了某些合法合規、效益良好企業的競爭力，甚至將其推向深淵。」

李新創提醒稱，當前有關部門、各地著力化解鋼鐵過剩產能。需注意的是，在化解鋼鐵過剩產能的同時，千萬不要忽視培育具有市場競爭力和可持續發展能力的鋼鐵強企，提高產業國際競爭力。化解過剩產能的確是當下要務，但培育世界強企、提高競爭力等不得、等不起。如果五年後，化解過剩產能目標得以實現，但卻沒有形成一批世界一流的鋼鐵強企，那麼化解過剩產能的作用、意義也就大打折扣。