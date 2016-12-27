人民日報刊評：去產能決不許半途而廢 拖得越久成本越大北京新浪網 (2016-12-27 03:55)
「去產能」決不許半途而廢（今日談）
姜 贇
來源：人民日報
日前，黨中央、國務院決定對兩家嚴重干擾鋼鐵行業化解產能過剩工作的企業予以查處，對江蘇、河北兩省副省長進行行政處分。處理之嚴格、問責之嚴厲，近年少有。這一舉措，確保了政令暢通令行禁止，彰顯了「去產能」的堅定決心。
去產能，位列「三去一降一補」五大任務之首，事關供給側結構性改革成敗，決不許半途而廢。儘管2016年鋼鐵煤炭行業去產能雙雙提前完成任務，但是鋼鐵、煤炭產能仍然絕對過剩，多數落後產能的供求關係並未根本扭轉。如果因為市場暫時性回暖而盲目復產、擴產，行業就會再次被拖入巨虧泥潭，供給側結構性改革也可能功虧一簣。
在經濟下行壓力下，化解過剩產能是一個艱難的過程，但去產能的任務拖得越久，付出的制度成本就越大。放眼當下，部分幹部還在模糊甚至錯誤的認識里徘徊，一些地方政府貫徹執行國家政策不力；有的產能過剩企業依然心存僥倖，對淘汰落後產能態度不堅決、行動不迅速。這就要求地方黨政幹部不僅綜合考慮市場規律、債務處理、就業保障等諸多因素，更要排除價格波動對去產能工作的干擾，下好大棋局中的關鍵一子。
「逆水行舟用力撐，一篙鬆勁退千尋。」今年中央經濟工作會議特彆強調，要防止已經化解的過剩產能死灰復燃，同時用市場、法治的辦法做好其他產能嚴重過剩行業去產能工作。新年將至，去產能將迎來攻堅之年，我們需要以釘釘子的精神，把淘汰落後產能的工作真正落實。
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