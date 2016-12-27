原標題：福彩雙色球我省彩民攬2注584萬元一等獎 今晚開獎 獎池10.13億元

近日我省彩民可謂火力全開。這不，12月20日西安彩民剛剛豪攬13注雙色球二等獎，收穫總獎金262萬多元，才時隔短短一天，我省延安、漢中彩民就相繼發威，分別攬獲了12月22日的雙色球第2016150期584萬多元一等獎各1注。至此，我省彩民今年已收穫雙色球一等獎48注。

12月22日，雙色球第2016150期一等獎井噴22注，單注獎金584萬多元，我省延安、漢中彩民攬獲其中2注。據檢索，延安彩民中得一等獎的這張中獎彩票誕生於志丹縣福彩第61061206號投注站，為6+5小複式自選票，售出於22日上午10:49，流水號42，除中得1注584萬元一等獎外，還斬獲二等獎4注，攬總獎金651萬多元。

和延安彩民相同的是，漢中彩民也是以10元投入中得。數據顯示，漢中彩民收穫的這注一等獎則是22日19:20售出於西鄉縣發展路中段東興花園對面福彩61070934號投注站，為5注單式自選票守號投注，其中第一組號碼直接命中當期雙色球一等獎584萬多元。

另訊，12月25日，雙色球第2016151期開出紅球號碼06、11、16、20、22、33，藍球07；開出一等獎11注，單注獎金692萬多元。今晚開獎，雙色球獎池金額10.13億元，彩民朋友仍有機會2元中得1000萬元。