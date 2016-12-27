原標題：保戶投資款新增交費創7個月新高

在今年兩輪嚴令監管后，萬能險的高增長勢頭一度被遏制。但保監會近日公佈的保險行業11月數據顯示，以萬能險為主的保戶投資款新增交費創下7個月以來的新高。

華商報記者查詢梳理今年數據發現，1-3月全國保戶投資款新增交費規模單月均有2000億左右的增量。但到了4月份開始，由於保監會發佈監管新規加上開年衝刺期已過，該項數據開始降至1000億元左右。5月份已降至627億元，6月更創下了507億元的年內單月最低新增規模。隨後在7-9月一直維持在620億元左右。保監會9月推出關於規範人身險的兩個文件后，該數據在10月更降至551億元。

剛剛過去的11月，保戶投資款新增交費規模再次反彈至763億元，雖然比今年前3個月減少很多，但仍然比最近幾個月增長明顯。

北京律師協會保險專業委員會委員李濱認為，雖然萬能險規模在年末有所反彈甚至有可能持續處在高位，但目前監管政策的核心是把萬能險長期化，對中短存續期產品進行總量控制。所以從中長期看，保戶投資款新增交費的增長勢頭會趨於放緩。華商報記者 李程