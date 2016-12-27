智利南部發生7.6級強震北京新浪網 (2016-12-27 02:46)
原標題：智利南部發生7.6級強震
當地時間25日11時22分，智利南部發生7.6級地震，持續了約兩分鐘。震中位於艾森大區梅林卡市西北方向67公里處水域，震源深度為30公里。據悉，距離梅林卡市不遠的蒙特港等城市也有較強震感。強震還波及了智利的比奧比奧、阿勞卡尼亞等大區。
智利國家緊急事務辦公室主任托羅表示，此次地震未造成人員傷亡。智利電視台的畫面顯示，地震造成一些公路斷裂。
智利海軍水文和海洋局緊急事務辦公室發出海嘯警報。托羅呼籲阿勞卡尼亞、艾森等大區沿海地區的居民緊急撤往安全地區。新華
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