原標題：阿里巴巴DING峰會今天下午開幕

在西安，從沒有一場科技類會議會引起如此高的關注。連續8天的時間，全西安的目光都聚焦在了阿里巴巴DING峰會（以下簡稱阿里DING峰會），這是阿里DING峰會首次在西安舉辦，它的到來將為西安這座千年古城注入全新的互聯網基因，這正是西安經濟騰飛最需要的新鮮血液。

今日下午2點，阿里DING峰會將在曲江溫德姆酒店正式開幕，釘釘創始人陳航將攜釘釘團隊，阿里高管以及國內科技創投界大咖一起亮相會場。同時，全省300餘家企業CEO將親臨現場，和阿里釘釘團隊共同探討移動互聯網時代的企業管理之道，以及西安互聯網人才的未來發展路徑。

在阿里DING峰會召開前夕，昨日下午，釘釘首席科學家朱立華、釘釘開放平台負責人高飛雲走進西北工業大學，與西安高校學子共同分享了釘釘開放平台的理念，和西工大學生展開了一場關於互聯網創新之道的面對面交流。

報名情況火爆 不能到現場可在線圍觀峰會盛況

根據釘釘官方數據顯示，截至12月26日下午，報名參會的西安本地企業已超過2000家，但由於峰會有嚴格的名額限制，最終獲准和受邀參加的只有300名CEO或董事長。他們將在峰會現場組建西安最大的CEO釘釘群。

釘釘相關負責人表示，西安是阿里DING峰會全國巡迴的第五站，也是西北地區的第一站，報名情況之火爆也超出了他們所料，但為了保證會議的效果，必須堅持會議的既定規則。

阿里DING峰會作為阿里旗下一個新生知名會議品牌，由當下最火爆的企業社交軟體阿里釘釘主辦，西安是全國巡迴之旅的第五站，也是西北地區的第一站。DING峰會特色之一是CEO參會制，僅限企業CEO或董事長級別人員參加，並以邀請製為主。鑒於之前各站的經驗，大會組委會對DING峰會西安站報名火爆程度有一定心理準備，但一周超2000家企業報名還是始料未及，「近期受霧霾影響，我們還挺擔心報名情況，但西安企業對釘釘的熱情超出我們想像，由此也能看出西安這座城市有著強烈的創業慾望和創新動力。」

由於這次活動關注度很高，組委會特別提示，由於參會名額有限，不能到現場的也可登錄釘釘官方網站，用手機、電腦、Pad等多端設備在線觀看峰會直播，一同圍觀這場古城盛會。

分享三小時 西安學子享互聯網創新「乾貨」

在阿里DING峰會召開之前，昨日下午，釘釘首席科學家朱立華、釘釘開放平台負責人高飛雲來到西北工業大學，與該校100多名師生展開面對面的交流。

高飛雲與學生分享了釘釘的故事、SaaS的春天、雲移動時代的企業信息化以及釘釘開放平台的各種理念。這些平時在課堂上根本接觸不到的「乾貨」讓眾多西工大學生如饑似渴，在聽講的過程中不時地進行互動。

西工大機電學院大三學生李爍表示，釘釘這次在高校中的分享讓自己大長見識，平時自己就很關注移動互聯網的發展，也非常關注阿里巴巴的一些動態，這次來到分享會上和阿里釘釘的技術負責人進行接觸之後，更加開闊了自己眼界。

此次分享會上，最重頭的莫屬曾經參與「火星車」計劃的釘釘首席科學家朱立華給同學們帶來的分享。朱立華曾在普林斯頓研究所工作，曾經參與過「火星車」計劃，2011年離開矽谷回到國內加盟釘釘。朱立華表示，釘釘是一個非常具有原創精神的強大互聯網平台，在這個平台上，無論是企業還是個人，都可以實現自己的理想和目標。對於在校大學生而言，可以在釘釘這個開放的平台上真正實現自己的互聯網創業夢想。

朱立華表示，西安作為中國高等教育最為發達的城市之一，人才資源豐富，如何在互聯網時代利用好這些優質的人才資源，是阿里釘釘的一個夢想和使命。讓更多的優秀青年服務本地經濟，利用互聯網實現自己的夢想，也是他和釘釘的共同願景。

昨日下午的分享會持續了將近三個小時之久。臨近結束，學子們與釘釘的首席科學家和技術負責人的交流仍意猶未盡。華商報記者 楊剛 黃濤

神秘嘉賓將現場露驚喜

阿里DING峰會今日召開，值得注意的是，此次活動前期雖然有眾多報導，但到底分享什麼內容，目前部分內容還沒有揭曉。據了解，相關嘉賓將保持一份神秘，待活動開始時在現場帶給參會者一份驚喜。

此次活動將以神秘嘉賓和現場互動等多種形式，為與會者帶來各類前沿思維以及乾貨十足的分享。而前沿化的行業發展探討，更廣泛的參與度將為與會者帶來不一樣的體驗，新思路和新方法將現場展示並互動。全方位、多層次的合作平台，將讓更多的企業家和從業者了解和熟悉協同創新。最終幫助自己學習和提升，把學到的科技資源優勢轉化為科技創新創業的實際行動，實現科技與經濟發展的緊密結合。華商報記者 楊剛 黃濤

釘釘歷xi an記：尋找「獨角獸」的秘密

陝西烽火通信集團有限公司：愛上釘釘的已讀未讀

地處寶雞的陝西烽火通信集團公司（以下簡稱烽火通信）是全國比較有規模的通信製造企業，公司年產值20多億。烽火通信黨委工作部部長白海軍告訴記者，現在全公司上百名幹部和部分職能部門員工都在使用釘釘，這已經成為一種習慣。

據白海軍介紹，公司辦公管理要求非常嚴格，以往都是通過內網進行決策，進入移動互聯網時代之後，曾經通過某移動辦公系統進行過手機辦公，但效果不理想。一次偶然的機會，她使用了釘釘，用了一個晚上就搞明白了怎麼用，這樣就堅定了她使用釘釘的決心。

之所以愛上釘釘這個工具，首先是因為釘釘上手很快。白海軍告訴記者，自己是一個快50歲的女同志，性別和年齡屬於接受信息比較慢的類型，但自己都能很快接受，更別提年輕的職工了。正是因為這種易用性，釘釘在烽火通信內部的應用普及速度非常快。在白海軍負責的幹部人力資源這個領域，她已將幹部團隊全部納入了釘釘平台的管理之下。

通過一段時間的使用，白海軍感受最深的就是，通過釘釘幹部的管理已經實現了從被動向主動管理的過渡。最明顯的就是在釘釘的已讀未讀的消息提示中，傳閱效率非常快，不久前的一個晚上，集團下發一個緊急通知，要求在一個小時內必須全部傳達到位，這在以往是不可能完成的任務，但在釘釘平台上，不到十分鐘，全體130多名幹部就全部顯示閱讀完畢。除此之外，在普通員工層面，釘釘的簽到功能解決了銷售外勤部門人員的考勤管理，部門業績也在穩步提升。白海軍還特別提到，釘釘對公司的商業機密的保護是非常到位的，在釘釘上交流的信息有水印加密功能，可以有效地預防公司內部信息泄密。

通過對釘釘一段時間的使用，白海軍認為它可以明顯加快企業的議事日程。下一步，她希望將釘釘推廣到公司更高的層面去使用。華商報記者 楊剛

西安蒜泥科技集團：釘釘讓公司真正實現移動化辦公

「釘釘讓我和同事們移動辦公更方便了，節省了很多溝通成本，」聊起釘釘，西安蒜泥科技集團總裁楊少毅這樣說。可以說，釘釘是為創業公司內部管理及溝通量身打造的，用了它才算是真正實現了移動化辦公。

2014年1月，科技創新型企業——西安蒜泥電子科技有限責任公司成立。在不到三年的發展過程中，蒜泥科技已由一家單一的機器人研發企業，轉變成了業務涉及人工智慧與虛擬現實、3D列印、影視文化、中小學科技教育等多個領域的集團型公司，擁有超過200名員工和3000平米的辦公場地。由於集團在深圳和西安都有辦公場所，移動辦公需求比較大，2015年11月，在技術部門工程師的推薦下，開始小範圍測試釘釘，主要是使用通訊、審批的功能。體驗以後發現，與OA及其他傳統辦公系統相比，釘釘在手機端的功能更強大，能解決當時需要移動化辦公的痛點，隨即開始全公司推廣使用。

在使用釘釘並同時啟用阿里郵箱之後，所有成員都可以通過自己的手機辦公並進行溝通。舉例來說，原來1-2天才能完成的審批，現在最快5分鐘就能完成，提高了整體協同辦公效率。另外，以前基本需要紙質化辦公和存檔，如今通過釘釘可以移動化解決。

在使用釘釘這一年的時間里，蒜泥科技從50多人增加至200餘人，並成立了4家分公司，釘釘作為協調辦公工具對通訊、考勤、審批流程、工作日誌、調研投票等模塊進行了有效的整合，實現即時溝通、移動辦公。新人入職后，只需要加入到公司的釘釘中就可以看到公司所有人員的部門、職位、聯繫方式，與自己相關的工作流程，能夠更快地熟悉公司，然後開展工作。如今年輕人對移動互聯網平台很熟悉，對於釘釘，大家手機上操作也比較熟練。

「一句話概括的話，可以說，釘釘使公司以最快的速度，最低的成本實現了移動化辦公。」楊少毅這樣總結說。華商報記者 黃濤