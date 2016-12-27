原標題：藍籌帶動滬指絕地反擊 反彈還是反轉？

昨日，大盤在藍籌股的呵護下，出現V型反轉，最後頑強翻紅。投資者關心市場是反彈還是反轉？對此，有市場人士認為，市場探底回升，但成交量太低，場內資金做多熱情不足，因此震蕩還會延續，建議投資者選擇觀望，或以精選個股為主。

券商等人氣板塊護盤滬指V型反轉漲0.4%

昨日，滬指小幅低開殺跌后，便進入了緩慢走高的反彈狀態，午後走高速度加快，不僅收復3100點，更是一舉翻紅，走出深V走勢。券商等板塊成為反彈主力軍。創業板也跟隨滬指的腳步，同樣成功翻紅。

午後護盤主力出動，人氣板塊券商指數拉近2%，山西證券、國元證券、第一創業等個股漲勢強勁，成為午後指數回升的主力。中字頭股票直線拉升，中國交建、中國建築、中國鐵建等成拉升主力，權重板塊幾乎集體發力，帶動指數回暖。

對此，一位投行人士分析大盤說：「技術上，股指跌破半年線后企穩回升，藍籌股護盤以及資金短期抄底形成合力，特別是以金融股為代表的藍籌股的上漲以及舉牌概念的反彈是指數探底回升的主要力量。」

後市指數或反覆震蕩

關於後市，華安證券投資顧問屈放分析，市場周一反彈，給後市以想像空間，但並不代表趨勢已經改變，只不過是反彈來得早了一些。如果本周反彈虎頭蛇尾，則年後還需要調整，因為隨後市場將進入年末行情，交易趨淡，年後能否起來，完全看量能。

從板塊機會來看，屈放建議關注農業板塊，農業供給側改革是明年經濟工作的重心，因此相關板塊會從中受益。同時屈放提醒投資者，「創業板的風險仍然沒有得到充分釋放，投資者還是要防範相關板塊的中期風險。」

長江證券投資顧問張立強認為，昨日大盤一度下探到了近期回落最低點，但隨後在大盤藍籌股呵護之下，出現不小的反彈。其實，這也不代表什麼，因為整體看，成交量沒有放大，場內資金買多熱情衰竭。因此他給投資者的建議是：繼續觀望為宜。

上述投行人士也認為，大盤成交依舊低迷，短期還有反覆，再加上年末流動性的相對緊張，股指反彈空間仍需觀望。不過，他對投資者的建議是，注意精選個股，「可以適當關注三大主題：一是混改為主的國企改革概念，仍將有較好的機會；二是年報高送轉行情，畢竟這是每年都會炒作的主題，也能為投資者帶來不錯的回報；三是白酒等消費類行業的中期布局機會。」華商報記者 李王艷