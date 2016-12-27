原標題：生態環境指標陝西排前十

昨日一家經濟研究院發佈《2016年投資環境指數報告》，報告按照軟環境、市場環境、商務成本環境、基礎設施、生態環境、社會服務環境來測算中國各地投資環境。其中分指標來看，陝西位於生態環境第十位。

在生態環境方面，西部地區相對較好，前十名分別是福建、海南、江西、廣西、雲南、浙江、廣東、湖南、貴州、陝西。經濟發達地區普遍較差，山東、江蘇、上海、天津等均位列全國倒數前十名，其中北京墊底。

從社會服務環境來看，陝西、遼寧、湖北、湖南靠前，這些地區因為過去有大量的人口流出，使得常住人口人均醫療床位數比較高，這拉低了沿海常住人口醫療床位數比例。報告建議，西部地區應儘快改善投資軟環境，官方在加大固定資產投資的同時，更應加大社會投資，促進當地經濟平穩較快發展。華商報記者 王靜