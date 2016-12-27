原標題：中央嚴查鋼企違法違規

中共中央政治局常委會12月22日聽取國務院關於江蘇華達鋼鐵有限公司和河北安豐鋼鐵有限公司違法違規行為調查處理工作的彙報，強調指出，以鋼鐵煤炭行業為重點推進去產能是深化供給側結構性改革，落實「三去一降一補」任務的重要內容，針對調查發現的江蘇華達鋼鐵有限公司生產銷售「地條鋼」、河北安豐鋼鐵有限公司未批先建邊批邊建鋼鐵項目，予以嚴肅查處，對相關責任人嚴厲追責問責，並公開通報調查處理結果。

11月23日，針對發現的華達公司生產銷售「地條鋼」、安豐公司未批先建邊批邊建鋼鐵項目等頂風違法違規、嚴重干擾正常生產經營秩序問題，國務院常務會議決定派出調查組分赴江蘇、河北，通過實地查看、座談交流、走訪暗訪等形式深入了解情況、發現問題。調查發現，華達公司生產銷售「地條鋼」事件，屬於典型的頂風違法違規行為，且目前江蘇省「地條鋼」企業數量眾多、分佈範圍廣、存在時間長，性質惡劣，影響極壞。安豐公司新建設的鋼冶鍊項目，屬於頂風違法違規、未批先建，性質惡劣，影響極壞，干擾了鋼鐵行業化解產能過剩工作。

為嚴肅黨紀國法，確保中央政令暢通、令行禁止，黨中央、國務院決定對兩起事件進行嚴肅處理和嚴厲問責。一是責成江蘇、河北兩省政府向國務院作出深刻檢查。二是給予江蘇省副省長馬秋林行政記過、河北省副省長張傑輝行政警告處分。江蘇、河北兩省分別對111名責任人和27名責任人進行問責。三是責令江蘇省對全省生產銷售「地條鋼」、新增鋼鐵產能等違法違規行為進行徹底整治；責令河北省限期拆除安豐公司原有全部老舊1000立方米以下高爐、100噸以下轉爐。四是在全國範圍內公開通報華達公司、安豐公司違法違規行為查處情況。五是國務院將組織開展對煤炭、鋼鐵、水泥、玻璃等行業落後產能的專項督查和清理整頓。要通過對兩起事件的查處，發揮負面典型警示教育作用，確保去產能和淘汰落後產能工作順利推進。據新華社