原標題：安倍赴珍珠港「不謝罪」

日本首相安倍晉三26日從東京出發赴夏威夷訪問珍珠港，他將與即將卸任的美國總統奧巴馬舉行最後一次首腦會談。安倍此行「不道歉，只慰靈」的定調遭到多方詬病。

奧巴馬今年5月訪問核爆地廣島祭奠死難者，成為首位造訪廣島的美國現任總統。美國將遭到重創的偷襲珍珠港事件視為美國歷史上的標誌性恥辱。安倍訪問珍珠港也有向奧巴馬回禮的含義。奧巴馬訪問廣島之際，也沒有因美軍投擲原子彈而道歉。

53名日美學者25日聯名發表公開信，在安倍訪問珍珠港前夜，就歷史認識問題向其發問，要求安倍謝罪。公開信指出「珍珠港並不是日本攻擊過的唯一場所」，要求安倍去「南京、哈爾濱、韓國、馬來西亞、新加坡等地對戰爭受害者進行追悼。

1941年12月，日軍戰機在珍珠港偷襲美國艦隊。美國損失了亞利桑那號戰艦等，約2400人喪生。由此，美國對日本宣戰。據新華社