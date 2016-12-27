原標題：烤肉店「鴨肉變牛肉」 工作人員稱「騙過了全世界」

北京漢麗軒自助烤肉連鎖店在全國有200多家連鎖店。在各家連鎖店裡，牛肉是最受顧客歡迎的，顧客只要花49元，就可以不限量享受牛肉卷和醬汁牛肉，看上去十分划算。不過，記者最近在位於湖南長沙楓林三路旁的一家漢麗軒自助烤肉店卧底發現，這些「自助牛肉」實際上都是鴨肉。

在這家烤肉店，牛肉分兩種，一種是牛肉卷，另一種是用醬料調製而成的牛肉。一位工作人員坦然告訴記者，烤肉店裡的「牛肉」是用鴨大胸肉做的。隨後，記者多次目睹冰凍鴨肉摻入幾天前的鴨肉，再製作假牛肉的過程。

在烤肉店廚房一角的地上，擺放著去皮的鴨大胸肉，地上滿是髒水，一位工作人員甚至用腳多次踩壓冰凍的去皮鴨大胸。解凍之後，這些去皮的鴨大胸肉被放入了絞肉機中。幾分鐘后，盆子里裝滿了已經被絞碎的鴨大胸肉，隨後，一些兩三天前剩下來的碎鴨肉也被摻入這一堆原料中。接下來，工作人員將一種特質的紅色醬料，加入了這些鴨大胸肉中進行攪拌。當這些鴨肉被紅色醬料攪拌均勻后，鴨肉就變成了「牛肉」了。

該店工作人員對自己的假牛肉洋洋得意，聲稱食客們絕對看不出來鴨肉偽造牛肉，還洋洋自得地稱「騙過了全世界」。記者在卧底期間，也確實沒有遇到有食客就「牛肉」的真假提出過質疑。

記者發現，造假用的鴨肉都是統一採購配送的。漢麗軒烤肉店的原料是全國統一採購、配送的，但這些統一配送的原料中並沒有什麼牛肉，去皮的鴨胸肉倒是不少。隨後，這些冰凍鴨胸肉又被偽造成牛肉，送上了餐桌，漢麗軒烤肉店的工作人員自己都聲稱不會吃這樣的「牛肉」。中新