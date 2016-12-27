烤肉店「鴨肉變牛肉」 工作人員稱「騙過了全世界」北京新浪網 (2016-12-27 02:46)
原標題：烤肉店「鴨肉變牛肉」 工作人員稱「騙過了全世界」
在這家烤肉店，牛肉分兩種，一種是牛肉卷，另一種是用醬料調製而成的牛肉。一位工作人員坦然告訴記者，烤肉店裡的「牛肉」是用鴨大胸肉做的。隨後，記者多次目睹冰凍鴨肉摻入幾天前的鴨肉，再製作假牛肉的過程。
在烤肉店廚房一角的地上，擺放著去皮的鴨大胸肉，地上滿是髒水，一位工作人員甚至用腳多次踩壓冰凍的去皮鴨大胸。解凍之後，這些去皮的鴨大胸肉被放入了絞肉機中。幾分鐘后，盆子里裝滿了已經被絞碎的鴨大胸肉，隨後，一些兩三天前剩下來的碎鴨肉也被摻入這一堆原料中。接下來，工作人員將一種特質的紅色醬料，加入了這些鴨大胸肉中進行攪拌。當這些鴨肉被紅色醬料攪拌均勻后，鴨肉就變成了「牛肉」了。
該店工作人員對自己的假牛肉洋洋得意，聲稱食客們絕對看不出來鴨肉偽造牛肉，還洋洋自得地稱「騙過了全世界」。記者在卧底期間，也確實沒有遇到有食客就「牛肉」的真假提出過質疑。
記者發現，造假用的鴨肉都是統一採購配送的。漢麗軒烤肉店的原料是全國統一採購、配送的，但這些統一配送的原料中並沒有什麼牛肉，去皮的鴨胸肉倒是不少。隨後，這些冰凍鴨胸肉又被偽造成牛肉，送上了餐桌，漢麗軒烤肉店的工作人員自己都聲稱不會吃這樣的「牛肉」。中新
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