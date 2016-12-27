原標題：優質服務謀生存 誠信經營促發展

人無信不立，彩票無信則不能生存。商州區第61250042號投注站業主彭叢全深知誠信的重要性，除了優質服務，更在平時經營中恪守誠信，取信於彩民。

投注站開業不久，有位對彩票並不太懂的大姐經常買上一兩注，彭叢全每次都耐心講解，時間久了，在這位熱心腸、人緣特別好的大姐帶動下，投注站增加不少新彩民。後來大姐告訴彭叢全，她並不在意能中多少獎金，更看重其誠實守信的作為，能夠如實返還彩民有時並不知情的大小獎金，不騙不佔這份誠信感動了她。

面對利益誘惑，能把持住做人準則，靠的就是誠信的力量。有一次，一位彩民以為沒中獎，誤將一張獎金高達一萬二千多元的快樂十分彩票扔進垃圾箱，但彭叢全不經意間發現這張彩票后，將獎金如數奉還給他。當時他感動得無以言表，再三要拿出幾百元感謝，彭叢全婉拒了酬謝，並告訴他，你能參與我們的福彩事業，就是對我們最大的支持。

在投注站經常撿到彩民遺失的財物，或不經意丟失的獎票，關鍵是以怎樣的心態對待，只要誠信在心，才能為彩民挽回更多不必要的損失，取得信任和支持。

彭叢全始終認為，福彩事業蓬勃發展靠的就是公平、公正、公開的發行理念，以及每位福彩人誠實守信的經營行為；只有切實踐行誠實守信，投注站才能持久健康發展。