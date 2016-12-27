原標題：聖誕大戰預演總決賽

昨日，今年NBA聖誕大戰重頭戲，克里夫蘭騎士在主場以109：108險勝金州勇士。雙方似乎心照不宣，將這場比賽當做本賽季總決賽的預演。兩隊的核心球員都使出了洪荒之力，杜蘭特和詹姆斯均「殺紅了眼」。

>>騎士上演驚天逆襲

雙方上半場勢均力敵，杜蘭特進入狀態較快，首節砍下12分，勇士依靠著湯普森最後時刻的進球取得2分的領先。次節騎士伺機反撲，奈何勇士總能打入關鍵進球，杜蘭特末段命中關鍵三分，勇士取得3分的優勢進入下半場。下半場，杜蘭特再度爆發，他在第三節再砍11分，勇士在第三節結束時取得7分的領先。最後一節，勇士又一次先聲奪人，杜蘭特連砍5分，勇士打出一波7：0的攻勢，並將領先優勢擴大到14分。如果這場比賽不是勇士與騎士隊的對抗，常規賽的比賽打到這個份上，大局基本已定，但這場比賽註定不同。

大比分落後的騎士爆發出驚人的戰力，歐文連得5分穩住局面，老將傑弗森甚至完成一記暴力扣籃，騎士迅速打出一波23：8的反擊，並將比分反超。關鍵時刻，雖然整場低迷的庫里命中致命三分，只他覺醒的太晚，而騎士根本不給對手任何機會，歐文連續命中關鍵球，包括最後時刻一個高難度的背轉身投籃命中，送出絕殺，最終，憑藉歐文末節的大暴走，騎士一分逆轉勇士拿下勝利。

>>巨星對陣死磕到底

這場比賽之所以被看做總決賽的預演，除了比賽內容猶如火星撞地球，還有雙方核心球員之間的較勁，他們都使出了洪荒之力。詹姆斯轟下31分13個籃板，杜蘭特貢獻36分15個籃板。杜蘭特是勇士隊中最看重這場比賽的人，他要通過率隊擊敗騎士隊，證明自己就是為奪取總冠軍而加盟勇士的。本場比賽，讓杜蘭特鬥志旺盛，總是能先聲奪人，提前壓制對手。對此，詹姆斯自然有足夠的心理準備，是役，詹皇大開殺戒，與杜蘭特罕見地較起勁來，進球更是一個比一個高難度。破包夾上籃、強投三分，在本場比賽里都成了小兒科。

這就是提前到來的總決賽，現場的球迷也是這麼認為的。雙方球員之間挑釁、怒吼和隨之而來的技術犯規都能瞬間引爆觀眾的瘋狂。格林不改上賽季總決賽里的火爆脾氣，提前吃到兩犯之後揮臂怒噴裁判遭吹T。36歲的老將傑弗森成功頂替了缺陣的JR·史密斯，甚至在杜蘭特和克萊·湯普森頭頂完成記技驚四座的兩次隔扣，那股子囂張勁兒彷彿回到了昔日的籃網歲月。

>>庫里遭遇死纏爛打

還有人說，這場比賽看上去更像是上賽季總決賽的複製。理由是騎士隊盯防庫里的戰術和總決賽的戰術如出一轍，並取得了非常好的效果。被對手死纏爛打，庫里心態失衡，全場只貢獻15分，三分球7投2中，大部分遠投都在「打鐵」。

騎士依舊採取死追庫里的辦法，而且一旦追防出現一點問題，馬上大個子採取換防。對待庫里，他們全隊繃著12萬分的神經，在這樣的情況下，庫里全場，尤其是上半場很難受。當然還是有些變化，昨天盯防庫里的不是德拉維多瓦而換成了里金斯，這位比澳大利亞人更高，臂展更長而且同樣在防守端不吝惜體力的後衛將「纏字訣」發揮得淋漓盡致，從前場堵到后場。以至於庫里有些崩潰，有時候沒人盯防的時候，他也會習慣性的躲閃，哪還有心思投籃。

總之，這場比賽符合總決賽的一切要素，無愧今年常規賽迄今為止最精彩的比賽，更無愧明年總決賽的預演。華商報記者 梁軍