原標題：西安彩民複式攬13注雙色球二等獎262萬元

12月20日，雙色球第2016149期開二等獎77注，單注金額19萬多元，我省彩民收穫其中13注，成為當期二等獎最大贏家。而這13注二等獎系西安彩民一人獨攬，中獎彩票為13張10+1複式自選票，均售自西安市科技路西科大廈1號福彩第61011577號投注站，10個紅球號碼全部相同，其中藍號為10的複式票共10張，而藍號為11、12、13的彩票各一張，每張彩票均中得二等獎1注、四等獎24注、五等獎90注，共豪攬總獎金262萬多元。近日，大獎得主胡先生（化名）在愛人陪同下到省福彩中心兌了獎。

胡先生今年五十多歲，老家西安戶縣，福彩資深技術型彩民，玩彩票六七年時間。據介紹，胡先生專攻雙色球，偏愛複式投注，多以10+1為主，自己選號，幾乎每期都買。投入額不太固定，選號感覺上佳時會加大投注力度。

雖說自己選號，但胡先生始終深信「兼聽則明」，經常在網上參考各位專家的推薦號碼，對薦號專家擅長的領域和特色如數家珍。而多年的參考實踐，使得胡先生「深諳」其中規律，比如專家薦號尤其藍號中了一次，可能隨後就會不準確、有偏差；但連續三四次藍號都沒薦中的話，則接下來推薦藍號命中的概率就會大增。「專家智囊團」的薦號，再加上自己分析研判，使得胡先生多有斬獲，也樂此不疲。

一口氣中得13注二等獎這回，胡先生根據慣例綜合選出了10個紅號，感覺也非常到位，然而近期藍號的表現讓老革命遇上了新問題，老是拿捏不準，專家們也是眾說紛紜，胡先生莫衷一是，最終圈定了10、11、12和13四個數字，個人對藍號10也非常偏愛，於是13個10+1的大複式票就在短短兩分多鍾內陸續打出。除此之外，胡先生以10+1複式票為藍本，組合出數張膽拖投注號碼，藍號依然選擇10，但是膽碼不夠精準，結果中的全是固定獎金額的獎項。

正所謂時也命也，這天晚上開獎，搖出來的藍號卻是07，僅因藍號一號之差，胡先生憾失數千萬巨獎，讓原本有望刷新陝西彩市年度獎金紀錄的機會，終究擦肩而過。

兌獎時，胡先生的愛人表示，這次中獎運氣已然很好，也是多年碰上這一回。關於獎金計劃，胡先生坦言，分給愛人四張彩票供其支配，自己則留上九張彩票獎金另做打算；這次離大獎很近，但多少心有不甘，會繼續投注雙色球，這大獎之夢萬一實現了呢。