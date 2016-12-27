原標題：近19萬億信託資產有望迎來統一登記

12月26日，中國信託登記有限公司（下稱中信登）正式掛牌成立，這意味著業界期盼多年的全國統一信託登記終於落地，近19萬億元的信託資產也有望迎來統一登記。

完善信託業基礎設施建設

業內普遍認為，中信登的落地對信託行業的意義重大。銀監會黨委書記、主席尚福林也在昨日表示：「（中信登）將推動統一有效的信託市場逐步形成，市場紀律和約束將進一步強化。」

中信登註冊地在上海自貿區，註冊資本30億元。股權結構方面，中央國債登記結算有限責任公司（下稱中債登）為控股股東，佔比51%；剩餘股權合計49%，中國信託業協會、信託業保障基金及業內18家信託公司均有不同比例出資。人事安排方面，中信登董事長由銀監會普惠金融部副主任文海興擔任；總裁由上海銀監局巡視員張榮芳擔任。

隨著中信登的成立，業內人士認為，信託行業體系將產生改變，目前按產品或按形式對信託產品劃分的方法將有希望被細分為債權、股權、產權等幾個大類。長安信託的一位負責人告訴華商報記者，中信登成立可以說是對信託業基礎設施的進一步完善，對於信託產品的標準化和規範化有益，也將為信託產品在二級市場發展創造條件。

信託行業接近「19萬億時代」

信託既是理財方式，又是特殊的財產管理制度和法律行為，同時也成為金融市場中不可或缺的一股力量。尚福林介紹，截止11月末，全行業管理的信託資產餘額已達18.91萬億元。

據中國信託業協會統計，目前全國共擁有68家信託公司，其中陝西擁有陝西省國際信託股份有限公司、長安國際信託股份有限公司、西部信託有限公司等3家信託公司。

今年以來，信託公司增資擴股潮壯大了信託業的固有資產規模。數據顯示，截止三季度末全國已有9家信託公司增資，增資總額高達210.09億元，平均每家信託公司增資23.34億元。無論採用引入戰略投資者，還是向股東分配的利潤轉增資本金，都使得固有資金增多，信託公司的資本實力得到提升。目前，信託資金配置的五大領域為工商企業、金融機構、證券市場、基礎產業和房地產行業。

西安交大經濟與金融學院教授談民憲表示，信託公司已成為資本市場上一股強勁力量。未來信託業需要積極布局新的業務增長點，同時在「資產荒」的大背景下，產品收益率的下行也提醒信託公司應放眼全球市場，配合國內投資者對資產全球配置的需求。華商報記者 李程