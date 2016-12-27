原標題：書院門大雜院里的18家房客

進古城西安南門右拐，是古色古香的西安書院門步行街，著名的西安碑林就位於此處。沿著一條青石板馬路邊走邊看，兩邊是林立的仿古建築，筆墨紙硯琳琅滿目，各種把玩件玉器還有地方特色布藝、泥塑、皮影、文房四寶古玩等等雲集，是外地遊客理想的遊玩之處。向東200米左右的一處院落，18戶房客聚集在一起，有土坯老房子，老樹、旱廁等，獨特的環境也是美術生理想的寫生調查之地——這就是長安學巷37號。

誰家開飯早孩子們先吃誰家的

二十多間低矮的房屋和幾座搭建的窩棚，被外來的18戶人家租住，他們有擺夜市的，蹬三輪車的，裱字畫的，以及環衛工人和專門給孩子陪讀的。

俗話說「遠親不如近鄰」。大雜院的18戶租客住在一個院子有一種說不清的親情。雖然居住條件差，但人與人之間的距離近，鄰里很少紅過臉，誰家有了大事小事都會擠上一屋子人，有喜悅一起分享，有困難七嘴八舌慰問關心，出謀劃策，幫忙出力。

大雜院的生活忙忙碌碌，家家都差不多，天氣晴好時，桐樹下拉上繩子成了晾晒衣物的好地方，花花綠綠的，很是好看。如果繩子不夠用了，桐樹的樹枝上也會被掛得滿滿的。

每一家都沒有專門的廚房，一家做飯百家香。誰要是做了好吃的也會給大家端一碗嘗嘗，尤其是大家都聚集在院子的時候，你拿出新做的柿子餅，她拿出剛烙的煎餅，大家互相招呼相讓，邊吃邊聊。

院子里公用的自來水和廁所是家家最「稀罕」的地方；排隊接水，排隊上廁所成為了大院的「文明」。和住在高樓大廈里的家庭相比，這裏的煙火氣息更濃，孩子們是吃百家飯長大的，誰家開飯早就先吃誰家的。

最長租戶已住29年

何亮平、周愛梅夫婦在這個院子租住時間最長，1987年來西安謀生就租住在此。由於裱畫，他們租住了一個最大的房子，住宿和裱畫工作室一起，挨著工作台支了一個單人床，那就是小兒子的鋪。夫妻倆20年前自學裱字畫，目前也是書院門為數不多的幾個純手工裱字畫者之一。「小兒子就是在這生的，已經上初中了。」周愛梅一邊忙著手中的活兒，一邊笑著說。

60歲的趙粉娃是丹鳳人，原來在附近做清潔工，在此租住了27年。她租的屋子只有5平方米，除了一張大床和沿著牆角堆放的雜物，幾乎沒有立足之地。去年因為年齡原因她不能繼續掃地，目前賦閑。去年小女兒也來到西安開三輪摩的，和她擠在這個狹小的屋子裡。房子每月的租金是200元，雖然並不算高，但對於下崗的趙粉娃來說還是有些壓力，好在她自己很滿意：「這屋子看著破，但不漏雨。」對於這個大院里的人來說，買房是一種奢望，他們的日子在實際中過得充實、簡樸、快樂。

大雜院一詞大約出現在20世紀中期，顧名思義，就是「大而雜亂的院子」，在西安，隨著城市化進程的加快，大雜院越來越少。華商報記者 陳團結 文/圖