原標題：「讓光線來做設計」

「讓光線來做設計」是著名建築師貝聿銘的名言。光是世間萬物表現自身和反映相互關係的先決條件，建築與光歷來有著極其密切的關係。在他的作品中，光與空間的結合，使得空間變化萬端。「光很重要。沒有了光的變幻，形態便失去了生氣，空間便顯得無力。」光是貝聿銘在開始一項建築時首先考慮的問題。

光是建築的色彩，建築大師天地源始終秉承建築之理想，為人居不斷躍升而孜孜不倦。天地源對於建築造型與所處環境的自然融合獨具匠心。所呈現的建築美，在於歷盡時光的永恆，在於與時代和環境的相融相生，更在於空間的嚴謹規劃與設計；而建築之所以經典，亦源自其由內至外的精雕細琢，每一個細節都讓人震撼。

建築與環境自然融合的匠心呈現

對於「讓光線來做設計」，當代建築大師天地源對此有著獨具匠心的認識，並將這一理念應用於天地源·香都玖墅的建築與產品設計中，從光、聲、風、氣等多方面元素考量，去探究人與居所的至高契合，去呈現香都玖墅之美。

於光的考量中，為了引入更多自然光線於生活中，以1：1.5樓高樓距比來排布建築，也讓同一個社區的建築之間保持著合理的距離，讓居者充分沐浴光線的滋養；於聲的考量中，將容積率降低至1.6，用別墅級的舒適度建造洋房，安靜的社區里只剩下鳥語花香，天籟入心；於風的考量中，整體採用南北通透純板式結構，最大15米三室面南，以最大面寬迎接新鮮空氣，讓身體舒展，靜心養神；於氣的考量中，為減少氣壓對於人體的影響，以5+1層、6+1層、最高不超過10+1層的低矮建築，讓居住更加親近大地，接受來自土地的涵養。天地源·香都玖墅，用科學與藝術的手法，是對建築與環境自然融合的匠心呈現。

舒適的不止是房子還有空間

除了建築本身與自然的融合，空間也至為重要。住宅的空間規劃，不僅僅需要規劃技能的實用性及動線流暢感，更重要的是經由設計手法整合空間概念營造張力並保有私密，從而彰顯出空間氣度，實現雅緻內斂即滿足生活品質要求。

天地源深諳空間規劃之精髓，讓居者與空間達到至高默契。在香都玖墅的空間設計上，主卧採用套房設計，附帶獨立衛浴空間，能夠自成主人私享空間，也能夠與整個大空間有所呼應，在凸顯住宅空間張力的同時對於私密性的考量也很到位；結合現代人生活習慣，引入可變的多功能空間，讓家庭成員有了釋放自己興趣的天地，瑜伽室、健身房、私人收藏室、鋼琴室等滿足家人的娛樂需求；在父母房的設計中，更是考慮了老人居住的便利性，讓空間達到一個奢居的尺度。

從空間尺度到居者感觸，天地源·香都玖墅所展現出來的空間美學，讓居住者體味到了最大的敬意與誠意，生活在此，倍感品質。

以建築美學鑄就居住經典

不論是建築與自然環境的融合，還是住宅空間的規劃，又或是居住與人文環境的營造，天地源都將曲江人居帶到了一個全新高度。

天地源·香都玖墅，13載品牌錘鍊，以建築大師信仰及精築手法，以人本出發去設計空間，以藝術審美去雕琢建築，為曲江領略全新奢居體驗傾盡心力，力圖以成品為當代留存一棟棟經典建築群。

天地源·香都玖墅，墅境曲江，純洋房住區，136-230㎡疊院情境洋房榮耀面世，恭迎閣下品鑒。文/圖