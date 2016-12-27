【環球時報駐台北特約記者 崔明軒】國民黨中央上周宣布兩項重要黨務變革，因未經溝通，黨內反對聲浪四起。26日，國民黨中常委姚江臨等人委託律師正式向台北地方法院遞狀，對國民黨中央及黨主席洪秀柱提起民事訴訟。

國民黨21日舉行中常會，在多數中常委缺席的情況下，黨中央援引「內政部」規定宣布通過 「黨主席提前兩個月改選、黃復興黨代表並選」重要議題，引發黨內討論程序正義以及是否合法。26日上午8時30分，中常委姚江臨委託律師向台北地方法院遞交訴狀，向洪秀柱提起民事訴訟，並向法院申請暫時處分，要求國民黨不得執行決議。姚江臨的委任律師許英傑稱，提起的民事訴訟主要有兩部分：一是認為21日中常會的到場人數、決議人數與會議章程不一致，由於違反程序，因此相關決議不成立;二是向法院請求在訴訟終結前，國民黨停止執行中常會通過的黨主席相關選舉案內容。姚江臨說，世界上哪有一個選舉是在選前不到半年告訴候選人說「你的選制跟選民結構都要改變」，「黃復興黨代表與一般黨代表並選，對黨代表並不公平」。他還稱，除了提告，本周三中常會他將提出「決議無效」主張，「兩條路都會走」。聯合新聞網稱，此次提告包括姚江臨在內，還有游家富、邱炳煌共3名中常委具名。尤其值得一提的是，委任律師許英傑曾在「馬王政爭」中，受前「立法院長」王金平委託擔任律師。

對此，國民黨文傳會副主委胡文琦回應稱，尊重中常委的合法權利，但大家都是愛黨，為了黨好「不要這麼硬」，盼中常委們能三思。他還說，黨主席選舉只是回歸黨章，而非提前，黃復興和地方黨代表一同計票的改革也有討論空間，都可循民主程序在中常會上討論。

親綠的《自由時報》26日稱，這是國民黨內部「馬王政爭」后，再度爆發「法律內戰」，而中常委告黨主席，更是前所未見。聯合新聞網分析認為，因為並選案直接衝擊黨代表席位，連動中常委選舉的換票，進而影響明年黨主席選舉的優勢消長，「國民黨內訌，展現這些人的小政客貪婪心態」。據了解，「黃復興黨部」為國民黨昔日的特種黨部之一，正式名稱為「國軍退除役人員」黨部，成員包括退役官兵及其眷屬，以及「退輔會」所屬事業機構成員。由於其成員占黨員比例高而且投票率高，「黃復興黨部」被認為是國民黨的鐵票以及制衡本土派的重要力量。

台灣《聯合晚報》26日說，國民黨將「黃復興」黨代表選舉併入一般黨代表選舉，以上屆計算，「黃復興」單獨選黨代表，名額是102席，這次併入一般黨代表，全部應選名額是1147席。以黨員結構，「黃復興」黨員佔了國民黨總黨員數的近1/4，若參選人數配置得當，加上高投票率，當選席位將遠超102席，有可能衝到兩三倍。如果「黃復興」黨代表席位倍增，甚至衝到300席，國民黨黨代表結構將出現前所未有的改變，自然被聯想到有利於洪秀柱明年的黨主席連任。《聯合報》稱，洪秀柱在接任黨主席后，領導威信一直受到質疑，上周三中常會爭議至今難解，凸顯危機管理能力不夠，「再不滅火，洪連任黨主席之路已亮起紅燈」。