馬布里再次榮膺「票王」北京新浪網 (2016-12-27 02:47)
原標題：馬布里再次榮膺「票王」
經過球迷投票與球員直播拉票，2016-2017賽季中國男籃職業聯賽（CBA）全明星票選結果昨日出爐，10名首發球員全部揭曉。來自北京首鋼隊的外援馬布里繼2014年之後再次榮膺「票王」。
在此前公佈的第七輪票選結果中，馬布里還落後於遼寧衡潤隊的本土後衛郭艾倫。但在最後的投票時間內，馬布里憑藉自己超高的人氣實現反超，最終以863652票再度榮膺CBA全明星「票王」，郭艾倫以858966票位列第二。來自CBA官網的數據顯示，經過3720696名網友的投票，本賽季CBA全明星賽南、北區首發陣容分別為：易建聯（廣東宏遠）、顧全（深圳馬可波羅）、林志傑（浙江廣廈）、劉曉宇（上海大鯊魚）、弗雷戴特（上海大鯊魚）；韓德君（遼寧衡潤）、翟曉川（北京首鋼）、丁彥雨航（山東高速）、馬布里（北京首鋼）和郭艾倫（遼寧衡潤）。
CBA聯賽本屆全明星票選不僅延續「全名單候選」機制，全新加入的球員在線直播，更是成為最大亮點。王子瑞、孟鐸、陳林堅、趙泰隆以及趙繼偉均通過在線直播，與球迷進行了互動交流。其中在孟鐸和趙繼偉的直播中，同時在線人數峰值接近50000，陳林堅和趙泰隆也分別與20000左右的球迷進行了實時互動交流。
本賽季CBA全明星周末將於2017年1月7日至8日在北京舉行。作為壓軸大戲的全明星賽將於2017年1月8日晚間開戰。據新華社
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