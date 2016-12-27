26日，反同婚人士在台灣「總統府」前抗議。

【環球時報駐台北特約記者 陳明宇】台灣同性婚姻合法化26日首次在「立法院」通過初審。但朝野仍存在巨大分歧，就如同「立法院」外各自動員萬人的反同與挺同團體。聯合新聞網評論稱，婚姻平權爭論紛擾了多久，台灣社會就被撕裂了多久，最近人民好不容易已經不太受政治人物的情緒性煽動而爆發衝突，沒想到「卻因同性婚姻修法，和諧的台灣變成吵鬧與衝突的台灣」。

台灣現行「民法」規定，「婚約，應由男女當事人自行訂定」。民進黨「立委」尤美女提案改為「婚約，應由雙方當事人自行訂定」。為化解反同團體壓力，「立委」郭正亮提出修正動議，將「民法」972條原先的「婚約，應由男女當事人自行訂定」保留，新增「同性婚約，由雙方當事人自行訂定」，希望降低衝突，最後初審條文依照該版本通過，但全案仍須朝野協商，同性婚姻平權爭議將延燒到2017年。民進黨黨團總召集人柯建銘稱，明年二三月將是「立法院」總質詢時間，因此最快可能4月處理。

「立法院」外，反同和挺同團體26日一大早就各自集結。當26日中午「民法」修正案通過初審時，現場的挺同人士感動落淚，紛紛與身邊的人相擁慶祝。同志熱線秘書長彭治鏐稱，台灣討論同性婚姻多年，直到今年10月身為同志的台大法籍講師畢安生墜樓過世，才讓各界又面對同志婚姻權益保障問題。同志熱線資深研究員呂欣潔稱，這是台灣歷史上同性婚姻法案首次進入逐條審查階段，將全天舉行「婚權小學堂」，傳遞婚姻權益的知識。據《聯合晚報》稱，挺同支持者到場約2.5萬人。

反同團體則以「停止審查，交付公投」作為活動訴求。一些牧師認為「修法違憲」，帶頭高喊「小英下台」。來自嘉義的家長代表表示自己受騙了，稱當初選蔡英文，沒想到她現在撕裂族群、矇騙選民的感情，是歷史罪人。她認為蔡英文和所有民進黨「立委」都應該下台，「統統下台」。聯合新聞網稱，初審通過後，「下一代幸福聯盟」群情激憤，不斷有人試圖從圍欄翻入「立法院」，警方陸續管束155人，其中4人翻牆時不慎輕微擦傷。遭警方上銬的游先生稱，台灣雖是代議民主制度，但民眾將權力交給「立委」后，「立委」卻未傾聽民意，他對此深感不滿;雖然尊重警方執行公務，但他一定要表達意見，以免傳統婚姻價值受到損害。晚些時候，上萬人聚集在「總統府」外抗議。數名代表進入「總統府」，溝通約3個小時。「下一代幸福聯盟」成員杜明達稱，他們主要訴求蔡英文應以「總統」高度解決現在人民撕裂的問題，不要全推給「立法院」，未來他們不排除推動「全民公投」。「總統府」晚間稱，蔡英文承諾與反同和挺同人士見面。

「台灣民意基金會」26日公佈的民意調查顯示，挺同和反同激烈交鋒，有56%的民眾反對同性婚姻合法化，37.8%的人讚成;至於是否另立「專法」保障同性婚姻，讚成的有44%，反對的為43.9%，雙方旗鼓相當。該基金會董事長游盈隆稱，性別議題對傳統社會的顛覆性之強，不亞於政治革命和社會革命，這是台灣社會正在面對的狀況。

台灣同性婚姻之路可謂漫長，早在1986年，男同志祁家威便請求與男性公證結婚，並提出同性婚姻法制化請求，之後有眾多男女同志公開或私下成婚締約，部分縣市也開放同性伴侶註記。《聯合晚報》26日稱，台灣同性婚姻權益走到今日，從人權來看固然是極大成就，但從反方看來，卻又是極大罪惡。誰該擁有婚姻、能擁有到什麼程度，在台灣短期內仍難以達到共識。在「立法院」外，反同婚團體一邊高喊愛、反對暴力，一邊卻高喊「沖入立法院」，極大反差難免惹人爭議。同樣，挺同婚團體在目前人氣較旺的情況下，也難免出現一味倡導自我理念的問題，「台灣同性婚姻權益若要達成共識，雙方差距恐怕還要靠不斷溝通和同理心化解」。

聯合新聞網稱，婚姻平權不能也不應是零和遊戲，社會必須有更多對話;民進黨作為執政黨，更須負起責任，不能什麼都不說，只仰賴民意趨勢。文章批評說，距離法案正式通過還有近半年，執政黨不能只靜待民意導向，再讓社會持續對立，「被撕裂的台灣社會如何彌平？蔡英文總統及民進黨必須適時有所表態，否則不是一個適任的總統，更不是一個及格的執政黨」。