你絕對沒見過的「奇葩」裝修北京新浪網 (2016-12-27 02:47)
原標題：你絕對沒見過的「奇葩」裝修
點評：人性化設計，有效避免了長時間蹲坑，供血不足，腳變麻的尷尬，手機黨的福音！讚！我就一個問題：拉肚子時，會出現什麼情況？
建議：此裝置不實用。建議直接改裝馬桶，或者設置一個四周有圍擋的蹲坐裝置。
點評：這是一個充滿正能量的設計案例，值得推廣。腦洞大開，大大節約室內空間，是小戶型裝修學習的絕佳案例；值得改進的一點是，如果洗衣水用來沖馬桶，就可以提名「奧斯卡環保設計獎」啦。
建議：不建議這樣設置。洗衣機掛牆不能掛在輕體牆上；洗衣機工作時震動較大，對安裝固定也是有要求的。
點評：又是一個具有衝擊「奧斯卡設計獎」的大師手筆。上帝給你擋上一道梁，一定會給你「開」一扇門。嗯，沒有什麼困難能難倒室內設計師。
建議：這種設計一是密封性不好，二是異形門的製作也比較難搞。不如改成一高一低的對開門比較合理。
點評：這裝修絕對是給「宅女」（為啥不是宅男，因為那個小桶的作用是婦洗）量身定製的。休閑、化妝、梳洗、如廁，足不出門一條龍完成。建議再加個衣櫃就更完美了。
建議：如果洗手間面積大可以，可分隔空間，做乾濕分離。像這種休閑空間和衛生間混合的設置，不利於衛生。
點評：什麼是設計師？就是，有困難要設計，沒有困難製造困難也要設計。來來來，我都蹲半小時了，你告訴我：想要拿到衛生紙總共分幾步？
建議：前期設置廁紙盒的時候，應該充分預先考慮馬桶安裝的位置。現在只能重新安裝一個廁紙盒了。
點評：說你呢，水龍頭！給你說幾次了，說幾次了，別把熱水開太足，別把熱水開太足！你看你把洗手盆燙得，都躲回去了。你可長點心吧。
建議：和前面的問題一樣，沒做統籌考慮。只能重新換一個龍頭。華商報記者 李振勇 圖
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