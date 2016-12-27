近日，為進一步規範餐飲行業的互聯網營銷，百度與行業權威機構中國烹飪協會達成數據合作協議，雙方將圍繞正規企業品牌保護、違法違規企業共同打擊，進行數據共享與合作，共同攜手打造良好的餐飲業發展環境，助力餐飲品牌發展。

百度方面表示，百度搜索推廣平台十分願意積極接入第三方權威機構的經驗和數據，通過這些數據，百度一方面可以對知名商標和品牌進行主動保護，從而從源頭限制不法分子的侵權意圖和行為；另一方面，任何餐飲企業或招商加盟平台如果想購買經過百度品牌保護的搜索關鍵詞，均需要提供對應的品牌及商標持有方的授權書，否則其廣告內容將直接無法展現。

百度搜索廣告審核部門提供的資料顯示，過去一兩年百度持續對各類知名品牌進行保護，以餐飲領域為例，僅2015年至今百度就對包括海底撈、真功夫、星巴克、蓉城老媽、廣福記冒菜、諸葛烤魚在內等10065個品牌進行搜索關鍵詞保護，且保護詞名單還在持續擴大。

中國烹飪協會姜俊賢會長表示，移動互聯網時代，餐飲行業的健康發展，有賴於互聯網平台提供規範、公平的競爭環境，中國烹飪協會首批將推薦餐飲百強企業和註冊中華餐飲名店加入品牌保護行動，希望與百度一同打擊各類仿冒品牌亂象，凈化行業發展環境。

公開資料顯示，過去幾年內，餐飲業在國內社會消費品零售總額中的比重早已超過10%，成為第三產業中的重要支柱，為提振消費、擴大內需、保障就業、普惠民生作出了巨大貢獻。然而國內餐飲行業在飛速發展的過程中，一定程度上也出現了部分不法分子投機取巧假冒品牌餐飲的現象，嚴重擾亂了公眾和投資人的認知，影響了品牌餐飲企業的形象，也對餐飲企業公平競爭及餐飲品牌招商加盟的規範發展造成嚴重損害。同時這也使得類似百度等互聯網營銷平台在進行廣告和信息審核時面臨困難。

在此背景下，百度作為國內最重要的互聯網營銷平台之一，依託中國烹飪協會多年累積的行業管理經驗和真實權威數據，通過雙方數據共享與打通，將有望從源頭上規範餐飲企業及品牌招商加盟的「線上」營銷行為，最終維護整個行業的公平競爭和長遠健康發展。

值得一提的是，為徹底規範餐飲領域品牌招商加盟領域的「李鬼」亂象，此次除與中國烹飪協會達成數據共享合作，百度同時與中國連鎖經營協會達成數據共享合作意向。中國連鎖經營協會相責人表示，除了基礎的數據共享合作，期待未來雙方在連鎖加盟領域涉及的更多行業展開基於品牌和知識產品保護的合作，逐步實現特許加盟行業發展、投資人權益保障和互聯網平台公平規範等多重目標。

今年9月1日起施行的《互聯網廣告管理暫行辦法》將付費搜索定性為廣告，從此搜索引擎競價排名需遵守「廣告法」。業內人士表示，客觀上這將有利於凈化搜索引擎網路環境。百度公司表示，未來將積極與多個第三方權威機構合作，不斷規範和升級搜索廣告審核政策，積極提高搜索廣告客戶質量，最終實現監管方、百度平台、網民搜索和企業營銷等多方利益與需求的共贏。百度也歡迎廣大網友和媒體積極舉報，提供線索，一旦發現虛假和違法信息，可進入百度舉報平台（jubao.baidu.com）進行舉報，與百度共同打擊、清除違法信息，維護互聯網生態健康。

（王怡）