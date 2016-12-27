聯通信號弱 急救電話樓外撥北京新浪網 (2016-12-27 02:00)
北京晨報現場新聞（記者 汪慧賢）「電話打不出去，別人的電話也打不進來，真讓人著急。」朝陽區垂楊柳西里小區居民丁先生向本報反映，稱近一個多月家裡的聯通信號太弱，前段時間自己突發疾病，家人拿著手機跑出樓300多米后才有了信號。記者就此致電聯通投訴熱線，工作人員回應稱，接到投訴后已派人趕赴現場檢測，該小區聯通信號普遍較弱，正計劃建立新基站。
82歲的丁先生腿腳不便利，走路時需要輔助物，她老伴今年78歲，平時兩個人一起互相照料。丁先生向北京晨報記者抱怨稱，11月15日9點左右，他突發疾病，老伴撥打120卻一直打不通。丁先生的子女急忙拿著手機一邊撥號一邊往樓外跑，最終跑出樓外300米才打通了急救電話。「我們老兩口平時都不怎麼用手機，如果不是這次生病叫車，還真沒注意到最近家裡沒有信號，以前沒問題呀。」丁先生很納悶。
記者看到，丁先生的手機「信號柱」只有兩格，並顯示「無服務」。記者試著將手機開機重啟，有「服務」但依然撥不出號碼，1分鐘后自動掛斷。記者拿著這部手機實驗發現，在距離樓外百米都無法打通。該居民樓另一住戶賈先生見記者調查此事，也連忙表示，附近聯通信號弱經常打不出去電話，「所以我又辦了一個手機號，聯通號碼只在公司用，回家后就用新號。」
丁先生表示，事後老伴曾去聯通營業廳反映過問題，對方建議她換張新卡，無奈換卡后信號依然不好。記者就此撥打聯通投訴熱線，工作人員回應稱，接到投訴后已派工作人員趕赴現場檢測，整個小區聯通信號普遍較弱，正計劃建立新基站。線索：丁先生
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