8848承諾整改不規範宣傳北京新浪網 (2016-12-27 01:23)
京華時報訊（記者袁國禮）針對中消協日前指出的問題，8848官方北京珠穆朗瑪移動通信有限公司昨天表示，已經啟動自查自糾，將對不規範宣傳逐項進行整改。
據了解，12月23日，8848方面派人到中消協通報了自查自糾的結果。針對中消協的質疑，該公司共做出了四方面的整改。對於線上線下宣傳不一致的問題，該公司承認存在部分經銷自營店面宣傳用詞不規範的問題，將責令相關經銷商整改，並進行嚴厲處罰。
針對「5系鈦合金」問題，該公司承認，其所用的ASTM（美國材料與試驗協會）標準只是美國的協會標準，並不能等同於國際標準。8848方面將根據中國標準，將「5系鈦合金」更改為中國鈦及鈦合金牌號，即TC4鈦合金或鈦合金（簡稱鈦金）。該公司還承認，部分門店所宣傳的「稀有貴金屬」的描述不準確，因為鈦金屬確實不屬於國家規定的8種貴金屬之一，將督促經銷商進行整改。
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