京華時報訊（記者牛穎惠）保監會昨天發文表示，將開展以網路互助計劃形式非法從事保險業務專項整治工作。保監會指出，網路互助不得以任何形式承諾風險保障責任或誘導消費者產生保障賠付預期，不得以任何形式承諾足額賠付，不得使用「保障」「保證」等字眼，同時應與保險產品劃清界線。

保監會表示，當前互聯網上出現一些意外事故、重大疾病等網路互助計劃，少數也涉及車輛風險及家庭財產風險等領域。推出這些網路互助計劃的互聯網平台多註冊為互聯網公司或科技公司，以互助計劃等名義向公眾收取費用、招募會員。如果會員發生約定的意外事故、重大疾病等風險事件，再向會員分攤或募集互助金。

保監會發現，為大量吸引會員，一些網路互助平台出現違規宣傳和經營現象，甚至涉嫌變相或實際經營保險業務。比如：以互助計劃名義通向公眾承諾賠償給付責任，或誘導公眾產生獲取高額保障的剛性賠付預期，公開宣稱足額賠付和提取準備金，違規開展保險運營活動；違規使用保險術語，混淆保險產品與互助計劃的區別；打著「保險創新」「互

聯網+保險」等名義進行虛假、誤導宣傳等。

保監會要求，網路互助不得以任何形式承諾足額賠付，不得使用過往互助案例進行宣傳和營銷，不得使用任何可能誘導消費者產生保障預期的宣傳手段，不得使用「保障」「保證」等字眼。與此同時，平台官方網站、微信公眾號的首頁應向公眾聲明「互助計劃不是保險」「加入互

助計劃是單向的捐贈或捐助行為，不能預期獲得確定的風險保障」。

值得關注的是，網路互助必須與保險產品劃清界線，不得使用任何保險術語，不得將互助計劃與保險產品進行任何形式的挂鉤或對比。保監會同時強調，網路互助不得以保險費名義向社會公眾收取資金或非法建立資金池。

保監會指出，各保監局應於2017年1月16日前完成排查工作。本次專項整治旨在化解潛在金融風險，切實維護消費者合法權益，全面摸清互助平台基本情況和風險底數，發現存在的違法違規問題；通過督促整改和查處，糾正向社會公眾承諾賠償給付責任或誘導社會公眾產生剛性賠付預期的行為，劃清互助計劃與保險產品界限，防範消費誤導。