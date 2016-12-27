真正可惡的，是那種刻意的閃爍其詞、惡意的揣測中傷乃至誹謗攻擊。它們中最嚴重者，其實已然越過道德底線，進入了法律管轄的範圍之中。對此，監管不能缺席。

12月23日晚間，北京警方查處保利、藍黛、麗海名媛等3家涉黃俱樂部，查獲嫌疑人數百名。26日，網曝一份掃黃落網人員名單（大多為化名），該名單暗示其中包括不少知名網紅、投資人和企業高管。這還了得？！網民們的興奮神經一下被撩撥起來，穆雅斕、papi醬等人氣網紅及知名投資人徐小平等大咖，都成了重大嫌疑對象，長江商學院也因此「中標」。

於是，徐小平、papi醬等立馬發微博曬照片，自證清白「報平安」——24日晚就是聖誕節前夕的平安夜了，假如那些人真是在23日晚或者24日凌晨被帶走的，那麼隨後到來的平安夜對他們來說，恐怕就很難平安了。而26日幾乎一整天，我發現好多微信群的人們都在對此議論紛紛，打聽哪家互聯網公司的老總沒有出席周一的晨會；那些在群里一如既往曬自己大作的人們，也被群友調侃為「用文章報平安」。

更令人吃驚的是，那份名單里竟然有相當多的女性——除了炙手可熱的網紅，還有公司女高管、財務人員等等。她們也因涉嫌接受特殊服務而被帶走了，這樣的情節更是極大地滿足了人們的想像，讓他們在自己的腦子裡臆造出各種各樣活色生香的劇情來，成為各自朋友圈和微信群里津津樂道的談資。

幸好，如今的網紅們早已修鍊得寵辱不驚，甚至百毒不侵了。面對各種「合理想像」與「大胆推斷」，他們也只是顧左右而言他般地發發微博、更新一下朋友圈，以證清白，以報「平安」。要是換成阮玲玉們生活的年代，他們就算不決絕而去，恐怕也要喟嘆一聲眾口鑠金、人言可畏。即便他們也屬公眾人物，即便他們也必須為了公益而讓渡一部分個人權利，但也絕不意味著要為滿足一部分人的窺私慾而犧牲自己的尊嚴。

至於那些以自媒體和機構面目示人的營銷號，用各種聳人聽聞的標題和充滿暗示與誘導描述的內容，去迎合受眾的低級趣味以賺取點擊並導流，就更加令人不齒了。他（它）們因為擁有比常人強得多的話語能力，或者掌握著比常人大得多的話語權，因而對社會負有更大的道義責任。但往往也正是他（它）們，經不起點擊率、閱讀率的誘惑而走火入魔。

一般人因窺私慾的滿足而津津樂道，人性如此，倒也罷了。傳播未經證實的流言而人云亦云，雖不道德，但也算不上多大的惡。真正可惡的，是那種刻意的閃爍其詞、惡意的揣測中傷乃至誹謗攻擊。它們中最嚴重者，其實已然越過道德底線，進入了法律管轄的範圍之中。對此，監管不能缺席。

可現實是，相關管理部門往往總是對那些敗壞公序良俗，乃至侵犯他人尊嚴與權益的行為，不怎麼過問。睜一隻眼閉一隻眼的執法狀態，在客觀上也助長了一些人的為所欲為。

這樣的監管現狀，是不是也應該認真審視一下呢？

□朱達志