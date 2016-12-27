每經記者 孟慶建 每經編輯 盧祥勇

「讓工作崗位回到美國」、「讓製造業重新回到美國」，是美國當選總統特朗普未來施政的一大焦點。特朗普在競選總統之初表示，要讓蘋果把iPhone放回美國生產。日前富士康發佈聲明稱，目前正在擴大美國業務，初步評估美國地區潛在的投資機會，以擴增當地運營業務，目前相關投資尚未定案。富士康的這個聲明，讓iPhone搬至美國製造的真實性似乎更近一步。

蘋果每年2億多部手機的銷量，供應鏈樹大根深。要是蘋果組裝工廠搬走，中國供應鏈相關企業會跟著去嗎？《每日經濟新聞》記者採訪了蘋果在中國的多家上游零部件供應商，他們表示並沒有去美國建廠的計劃。深圳一家蘋果核心供應商高層對記者表示：「若iPhone回美國生產，會直接導致供貨周期變長，加劇庫存增加與冗餘、良品率等風險，這直接導致iPhone的成本上漲。」

同時，記者注意到，隨著國產品牌的崛起，蘋果對供應鏈的掌控能力也在減弱。

蘋果回遷成本將上升

蘋果公佈的2016年供應商名單顯示，蘋果在全球共有18家組裝工廠，其中14家位於中國。

《每日經濟新聞》記者對部分國內供應鏈企業採訪獲悉，蘋果製造若搬遷至美國，至少在中國的大部分供應商會基於物流、廠房、人工成本導致利潤大幅壓縮，以及中美不同文化土壤環境等方面適應成本的考慮而不搬遷。

以蘋果手機玻璃供應商藍思科技為例，公司董秘彭孟武對《每日經濟新聞》記者表示，藍思不會考慮搬到美國。

彭孟武表示，藍思科技對在美國建造流水線進行過調研，電費和土地成本比中國本土便宜，但是最大制約是勞動力。藍思有接近7萬工人，均是在45歲以下年輕勞動力，美國從事製造業勞動力多在45歲以上，成本高出不少不說，美國工人難以接受「8+2」的工作制，除去五險一金藍思工人平均工資在4500元到5000元，這是一個比較合理的體系。

蘋果在深圳一家重要供應鏈企業高管對記者表示，「蘋果製造回遷成本問題並不是第一位的，從手機產業來看，面板、電池、五金、攝像頭模組、電路板，中國供應鏈體系齊備，而且響應速度極快。舉個例子，五金塑模在深圳可以10天做好，在美國可能需要一個月時間。」

該高管表示，蘋果公司拿到了手機產業90%的利潤，這與中國供應鏈是密不可分的，離開中國成本上升是必然的。若iPhone回美國生產，會直接導致供貨周期變長，若國外生產的零件與原材料需要源源不斷送往美國，需要提前幾個月訂貨，而這會加劇庫存增加與冗餘、良品率等風險，這直接導致iPhone的成本上漲，全球整體的供應鏈向中國市場轉移趨勢不會變。

據報導，早在今年6月份，蘋果公司就已經與富士康、和碩聯合科技等代工企業提出過將所有亞洲生產線撤回到美國的想法，但都遭到了拒絕。

稅收問題也是蘋果回遷重要考量因素。特朗普在社交網路上聲稱，美國將對企業實施大幅減稅和政策鬆綁，使現行企業所得稅稅率從35%降至15%。但會對把工廠搬遷到其他國家、雇傭其他國家員工卻想把產品售回美國的企業徵收高達35%的產品關稅。

彭孟武認為，近年來中國製造業基礎得到快速提升，但是整體製造業所得稅有進一步下調的空間。目前普通製造業繳納25%的所得稅，有降低的空間，目前高新技術企業稅率15%，也有降低的空間。

中國供應鏈能力壯大

蘋果產品的成功，除了歸功於創新，還有一條強大供應鏈的保障。據《每日經濟新聞》記者了解，兩家位於深圳的企業——德賽電池和欣旺達，累計供應了iPhone手機電池過半的份額。類似德賽電池在手機供應鏈中占重要位置的還有中國企業還有很多。

深圳歐菲光12月20日在深交所互動易上披露的《投資者關係活動記錄表》顯示，公司的觸控顯示模組年產值已經超過100億元，位居全球第一，處於行業龍頭地位。11月7日，歐菲光支付對價2.34億美元收購索尼電子華南有限公司，增強了頂尖的攝像頭模組開發和封裝技術，加快了進入蘋果供應鏈進程。

中國首家能夠量產雙攝模組的舜宇光學，目前在攝像頭模組市場8.9%的份額位列全球第一，已經向華為mate9、p9等高端機型供貨能力。

在指紋識別晶元方面，匯頂科技是目前唯一能夠提供鍍膜、蓋板、隱藏式、活體指紋檢測系列識別技術的晶元公司，快速形成了對國際巨頭FPC的挑戰態勢，中信建投研報顯示，2015年匯頂科技市場份額佔比不足FPC的十分之一；在2016年7月份，雙方在國產手機市場已經旗鼓相當。

深圳一家金屬外殼製造企業高管對《每日經濟新聞》記者稱，「中國手機供應鏈在手機組裝、電池、五金、攝像頭模組、觸控模組、玻璃工藝、晶元封裝、充電模塊形成了龐大的系統。產生了高效率的協同性，在全球範圍相比美國、印度都有難以比擬的優勢。長時間以來電子製造一直保持著向中國遷移的趨勢，這一趨勢短時間內難以改變。」

供應鏈的分化趨勢

記者注意到，近年來，蘋果對供應鏈的約束能力逐漸弱化，而國產手機逐漸加大對供應商的主導權與議價權。

以華為、OPPO為例，根據choice數據，2015年，以華為為第一大客戶的新三板公司共有25家，總銷售額達39.24元，涉及類型包括軟體類、配件類、檢測設備類、通信網路類等。而OPPO有自己的工廠，供應鏈環節生產線也在逐步提升與擴大。雷軍親自掌管小米供應鏈之後也初見成效，供應鏈環節上的掌控力也在提升。

國產手機品牌開始培育可調配性更強的的供應鏈企業。比如藍思科技與華為一同研發了提供了華為概念手機Magic的製造，藍思科技來自蘋果的營收從接近70%回落到不到50%。

另一個典型例子是，蘋果曾經是索尼攝像頭最大客戶，但目前索尼成為OPPO、vivo兩家公司的戰略合作夥伴，后兩家企業對雙攝像頭需求都在數千萬級。

在三星和蘋果的下行周期，對國產廠商來說卻是建立一個好的供應商生態鏈，強化自身在出貨以及產能、軟硬體創新能力方面的好時機。

一年銷量達15億部的智能手機是一個巨大市場，里昂證券（CLSA）科技分析師Cherry Ma接受媒體採訪時指出，兩大趨勢將推動這一領域的增長：智能手機製造商升級攝像頭、音效及外觀；消費者轉向中國手機製造商。「今年將有多達20款手機配備影像質量更佳的雙攝像頭，而去年僅有一款。雖然今年全球手機銷量僅增長1%至2%，但中國品牌手機總銷量正在以20%的速度增長。」