每經記者 孟慶建

臨近新年的深圳，窗外的陽光還像春天一樣溫暖明媚，陳湘宇臉上的笑容也像冬日的陽光一樣柔和。

久聞他因小兒麻痹症影響了右腿，當看著他單腿從電梯一路跳到辦公室，記者心裏仍有一絲悸動。作為創夢天地的CEO，34歲的陳湘宇就是在這樣的日常里和一群平均年齡28歲的員工一起「創夢」成真。

兩天前，陳湘宇剛剛參加財富中文版的頒獎典禮，他第二次登上了「中國40位40歲以下的商業精英」榜單，上一次是2014年。有趣的是，兩次獲獎都在創夢天地完成重大的資本運作之後。

2014年8月7日，創夢天地登陸納斯達克，此前，外界極少有人關注到這家公司，它幾乎是橫空出世，一把抓住了中概股上市的最後窗口期。創夢天地（NASDAQ：DSKY）當時發行價為15美元每ADS，市值約6.4億美元，當年32歲的陳湘宇憑藉15.6%的股份晉陞為億萬富豪；

2016年，中概股回歸飽受質疑，一些本已提出私有化要約的公司止步不前甚至放棄，而陳湘宇又堅決地堅持私有化。而且，他個人增持股份至28.83%。9月8日，創夢天地正式宣布私有化完成，在盛大遊戲、完美世界、巨人之後，為中概股遊戲公司的海外退市潮做了一個收尾。

一進一退，正好兩年。而伴隨著風風火火的上市、退市，創夢天地的業務也在急速演進。上市之初，創夢天地唯一的業務便是樂逗遊戲，這是中國用戶量很大的獨立手游發行平台，風靡全國的《水果忍者》、《神廟逃亡》、《地鐵跑酷》、《紀念碑谷》等「國民級手游」均出於此。樂逗遊戲坐擁13億註冊用戶、月活躍用戶高達1.18億。據易觀統計，截至2016年第2季度，樂逗遊戲持續10個季度保持中國手游發行市場用戶規模第一，市場佔有率達28.5%。

而當私有化大幕落下，創夢天地已然不再只是當年的樂逗遊戲。「樂逗通過私有化換軌道同時完成了換系統的大戰略。」

借私有化換「系統」

中概股私有化現在是一個敏感話題，但陳湘宇並不避諱。「退市工作完成之前，一直沒有底氣去談這件事，現在我可以比較坦率地說，樂逗通過私有化換軌道同時完成了換系統的大戰略。」他長舒了一口氣：「之前我們走在羊腸小道上，公司運轉的『操作系統』是最簡單的DOS，現在我們轉換成支持多任務處理的windows。」

陳湘宇提筆在一塊寫字板上詳細畫了一個框架，第一次對外介紹了創夢天地系統升級的三個層面：

一是股東結構的優化，私有化之後進入了更多更優秀的股東。創夢天地的股東本來就有很多耀眼的名字，騰訊、君聯資本、王思聰的普思資本等，私有化過程中，陳湘宇又引入了達晨創投、任泉創辦的Star VC、微影等新的投資者。私有化完成後，騰訊成為除創業團隊之外的第一大機構股東。資本的聯姻又同步推進了創夢天地的戰略布局，比如低調進入萬達影視股東行列，對微影進行戰略投資等。

二是組織架構的優化，樂逗正在考慮設計合伙人制度，公司的主要決策也將由4位創始人調整為合伙人共同決策。「到更快的軌道，需要更科學的決策和管理機制，讓更多願意付出的人加入進來，我們研究了很多優秀公司的管理結構，允許有想法的人有更多的參與權，這是避免盲目的有效辦法。」陳湘宇說。

三是運營結構的換系統。之前樂逗遊戲就是創夢天地，現在樂逗遊戲只是創夢天地的一塊業務，創夢天地的版圖已擴大為「4+1+3」的平台式架構。

賬號、支付、營銷、消息是創夢天地基於用戶運營建立的四大核心服務體系，後台即服務，基於對引入遊戲源代碼進行開發運營，樂逗積累了1億多月活用戶的賬戶、支付體系，交互營銷和消息體系。在服務體系基礎上產生的「1」，就是大數據分析，大數據是整個系統的心臟和平台。而架構在這上面的三個盈利板塊，分別是樂逗遊戲、創夢廣告業務和創夢的用戶增值服務。

創夢天地的三個板塊都有各自的財務模型。樂逗遊戲有兩條發展主線，一是把遊戲市場份額做大，二是利潤率提高，前者需要的是繼續深入國際化，發行更多遊戲、獲取更多付費用戶、提升ARPU值，後者的方向是加大自研和自有渠道的佔比。

廣告業務方面，隨著流量成本越來越高，樂逗的流量變現價值越來越高。得益於大數據精準推廣，目前創夢天地的廣告業務月營收迅速增長。

而用戶增值服務方面，樂逗嘗試構建更多的消費場景，比如和外賣平台的合作，通過技術的創新，通過AR交互在場景上取得突破，有望吃到先行者的紅利。

連接人和「PLAY」

創夢天地的宏大藍圖輪廓已經很清晰，其中最令人驚訝的是，在外界看來最難突破的國際化，已初現格局。

2015年8月，在發出私有化要約的兩個月後，創夢天地宣布收購美國新銳遊戲開發商Rumble，不僅補足樂逗遊戲在自研上的短板，也在海外發行市場布下一粒棋子。2016年，創夢天地低調投資了MENA公司，這是一家專注中東遊戲發行和支付的公司。緊接著，還投資了韓國遊戲服務商QROAD，這是SUPERCELL多款遊戲在韓國的代理髮行商。

陳湘宇和他的創始人團隊頻頻遠赴美國、英國、以色列等地，拜訪一些創新公司，物色有潛力的投資標的。未來的創夢天地究竟是什麼樣的公司？這是陳湘宇這兩年來思考得最多的問題。

陳湘宇在黑板上寫下幾個巨頭的名字。「騰訊做到了人和人的連接，阿里巴巴連接了人和物、百度連接了人和信息，滴滴連接人和出行。」陳湘宇說，「創夢天地的使命是連接人和『play』。」

什麼是play？泛娛樂，這是一個目前在中國已被濫用的名詞，因此陳湘宇談到這個話題時格外謹慎。

在他看來，泛娛樂的定位在每個公司的適應性不同，騰訊的泛娛樂版圖最完整，而奧飛以玩具為基礎，光線是影視為基礎，創夢天地則是遊戲為基礎、IP為核心。遊戲、文學、動漫、影視都是樂逗泛娛樂的聯接要素。

如何實現泛娛樂的業務？「首先是資本連接，找到最Top的行業龍頭；二是打造原創IP；三是直接購買IP。」

外表低調斯文的陳湘宇，行事迅猛。整個2016年，他一邊私有化，一邊成立創夢基金，馬不停蹄地投資了影視行業龍頭萬達影視、王思聰麾下的熊貓TV、佔據約三分之一在線票務份額的微影時代、國內最大的短視頻平台秒拍。與此同時，還與一統網路文學江湖的閱文集團成立合資公司。

「連接行業頭部玩家是我們的投資方向，通過這個方式我們可以連接最好的IP，樂逗是有自研能力和1.18億月活用戶的遊戲運營商，有能力變現IP價值。」陳湘宇告訴記者，比如樂逗正在和微影合作開髮網絡小說IP《少年幻獸師》，微影將負責拍電影，樂逗負責做遊戲。

陳湘宇認為，通過資本合作來連接IP的合作，雙方有更多試錯耐心，各領域夥伴產出的遊戲屬性IP可以第一時間磨合。

樂逗目前在泛娛樂方面聚焦兩類用戶：女性和少年，基於這兩個緯度尋找IP合作，樂逗的大數據研究顯示，中國的遊戲玩家在27歲之後玩遊戲的時間出現斷崖式的下降，因為中國人在這個年紀面臨著成家立業的壓力。但女性和少年這兩類人群仍有龐大的深挖空間。

陳湘宇也強調，IP開發要有足夠耐心。時下流行影游互動，一些遊戲公司進軍影視製作，陳湘宇意味深長地回答：「要先做好自己才能獲得對方的尊重。」「電影是IP的終極表現形式，電影失敗IP就死掉。」陳湘宇說，入股萬達影視是在創夢天地在影視業務的布局，但沒想過自己成立影業公司。

風險和超車機會

智能手機紅利帶來中國遊戲產業一波波瀾壯闊的機會，市場集中度也迅速提升。第一梯隊的騰訊、網易拿下中國市場六成份額。樂逗遊戲行業是什麼體量的角色？陳湘宇的回答是：「我們希望是第二梯隊的第一陣營。」

陳湘宇認為隨著計算平台不斷演變，遊戲在不斷改變內容的表現形式。從PC到移動到未來的AR、VR甚至AI，樂逗的平台能力可以支撐內容不斷的變化，目前在AR交互技術研發上有樂觀進展，廣告業務和增值服務的板塊是獨特優勢，下一個計算平台或許是樂逗的超車機會。

「但這需要沉澱和質變，對於一家在同一撥創業公司中少數活下來的企業之一，現在讓我們想像挑戰第一梯隊是不現實的，沒有沉澱就沒有今天的騰訊和網易。」陳湘宇說。

他同時清醒地指出，遊戲行業經過幾年開局階段后紅利在消退，用戶經歷好奇、成熟兩個階段後步入疲倦期，「能打破這個周期的唯一方法就是創新，如果看不到這種周期性的風險，企業就很容易被革掉命。」

陳湘宇透露了樂逗內容創新的四個方向，一是現有成熟品類上深入開發，和同類遊戲拉開差距；二是推UGC（User Generated Content，即用戶原創內容）內容；三是做極度細分的品類，比如軍事題材。

此外，樂逗還在AR、VR上嘗試探索。據悉，目前樂逗已開發出一款VR音樂打擊類遊戲，預計不久將在HTC的應用商店Viveport上線。

陳湘宇是風險意識極強的CEO，創夢天地的高管向記者透露，每年公司年會陳湘宇的第一句話都是「很慶幸我們還活著。」

27歲那年創立公司，陳湘宇便把企業文化定為「正直、簡單、創新」六字。「我們每一位高管的辦公室都是全透明的玻璃牆。」陳湘宇說：「高速競爭的環境中，要確保快速解決問題，我們提倡的簡單就是人事關係簡單，提高效率，好好說話，杜絕一切內耗。判斷問題的原則是用戶導向，錯了就改。3歲看大，7歲看老，騰訊、華為這樣的公司擔心企業會老化，但樂逗現在是3歲階段，是最有可塑性的階段，小孩子在3歲的時候會經常感冒，感冒是正常的，不能諱疾忌醫。」

不可避免的，記者和陳湘宇談到了王思聰。「王健林和王思聰抓住了兩代人消費升級的紅利，以前出國是難題，萬達讓你在家門口可以買奢侈品，現在奢侈品到處可以買了，王思聰又掀起年輕一代的消費升級，信息化的、電子化的、個性化的文化消費。」陳湘宇對記者說：「我從王思聰身上反思到我們需要不斷革新自己的觀點，傳統思維里有很多需要打破的路徑依賴，當我們認為別人是黑天鵝的時候，可能自己已經變成沒有醒悟的小眾群體，改變看世界的角度，世界會更大。」