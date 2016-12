2016年的樂壇總體可以概括為「過渡期」三個字,在版權問題、數字音樂平台、粉絲經濟建設等各個方面都處在承上啟下的階段。從整體上看,數字音樂仍是今年的最大主題詞,但各大數字音樂平台又幾乎都處於持續洗牌的過程中,粉絲經濟的蓬勃發展正在為之護航。從環境上看,困擾音樂人的版權問題仍未徹底解決,音樂人雖然仍沒有過上靠版稅發家致富的生活,但數字化模式也令他們把矛盾焦點從盜版問題上轉移開來。從個體上看,電視音樂綜藝節目提供的平台讓一些歌壇老將們嘗到了甜頭,但選秀疲軟也令今年的新人乏善可陳。

看整體

平台方:數字音樂平台繼續洗牌

今年中國內地數字音樂平台一直處於洗牌狀態,5月合併了蝦米音樂和天天動聽的阿里星球上線,7月中國音樂集團和騰訊集團共同宣布,把旗下的QQ音樂業務與中國音樂集團進行合併,QQ音樂、酷狗、酷我三個音樂平台保持獨立發展,用戶原來所享受的服務不變,同時又可獲得更多元化的選擇。10月中旬,老牌數字音樂平台百度音樂重生,由此形成了「騰訊音樂」、「太合音樂」、「阿里音樂」三足鼎立的格局,在線音樂平台進入寡頭割據時代。當時互聯網觀察家甲葛指出,在線音樂三甲的路數不盡相同,向電商、社交、粉絲經濟等方向的進擊,孰優孰劣尚不能定論,但他更看好太合音樂的全產業鏈整合能力,認為其有攻守平衡的優勢,「中國在線音樂目前用戶規模已達5.3億,但用戶量與收入規模完全不成比例,應該說這個產業還在尋找商業模式的過程中,靠在線音樂獲得相應產出,只不過是個站不住腳的神話。不妨換個角度看:在線音樂市場已越來越顯得無法在傳統音樂市場之外傲然獨立,從傳統音樂市場中去尋找在線音樂的出路已越來越成為必然,在線音樂只是音樂市場的一個分支,只有站在大音樂市場的角度去看在線音樂,很多問題才能得到答案。」

然而洗牌的方式不僅有重生,還有消亡。就在十幾天前,阿里星球新版本上線,宣布天天動聽正式關閉。2014年阿里巴巴收購天天動聽,這款音樂播放器曾被稱為諾基亞時代最好用的音樂播放器,當時它存留用戶超過2億。2015年,阿里巴巴拿下了蝦米音樂,最初的設想是蝦米音樂走專業音樂人路線,天天動聽則主打大眾用戶。今年5月天天動聽改頭換面升級為阿里星球,當時音樂播放器的功能已經被淡化,將聽歌安置在阿里星球的二級界面。而現在的情況是,「阿里星球已經停止收藏、歌單、本地音樂服務,您可在蝦米音樂享受更優質的音樂服務!」

內容方:歌手發片堅持數字化

今年數字音樂的增長趨勢明顯高於去年,數字音樂用戶數量激增是體現之一。去年7月網易雲音樂宣布用戶數過億,今年7月時他們對外宣布其用戶數已突破2億,同比增長超過100%。而9月QQ音樂宣布日活躍用戶正式突破一億,這個數字意味著每天都有1億人在通過數字平台與音樂親密接觸。

基於日臻成熟的「音樂平台+粉絲經濟」的模式,歌手們紛紛看好數字專輯模式。2014年年末,周杰倫通過數字渠道發行新專輯《哎呦,不錯哦》,數字專輯之路正式鋪開。今年的數字專輯從銷量和歌手級別上都相當給力。今年4月,張傑《我想》在QQ音樂預售三日內迅速突破50萬張,7月下旬銷售數字接近150萬張。還是7月,樂壇迎來一個數字專輯上線小高潮,周杰倫、五月天、田馥甄等人先後發行數字專輯,《周杰倫的睡前故事》、《自傳》、《日常》接二連三地創造著數字音樂的各種銷量紀錄。上月底,李宇春《野蠻生長》系列數字專輯在QQ音樂獨家平台上總銷售累計已突破600萬張,總銷售額超過3000萬元。數字專輯屢破紀錄仰仗於粉絲經濟的持久性,以擁有龐大粉絲群體的小鮮肉鹿晗為例,去年9月他首次嘗試推出首張數字專輯《Reloaded I》,12月《Reloaded II》上市,今年2月推出第三張數字專輯《Reloaded+》,到今年5月《Reloaded I》銷量累積突破200萬張,成為QQ音樂史上首張「雙鑽認證專輯」。就在昨天,鹿晗的全新迷你專輯《Xplore》宣布預售,77分鐘賣出37萬張。

看個體

一群老將

今年的電視綜藝平台為樂壇老將們提供了一個展示的舞台。2月下旬久未露面的歌手滿江在《中國好歌曲》登台,以素人選手的身份與新人同台競技。面對「樂壇回鍋肉靠選秀打翻身仗」的質疑,滿江坦然回應:「想要推廣自己的新歌,參加綜藝節目是我唯一的選擇。」最終滿江進入全國六強,但總決賽並未奪冠。而另外一檔熱門音樂綜藝節目《蒙面唱將猜猜猜》中則有更多許久不見的老面孔,一度引發懷舊風潮。「我喜歡慢節奏的生活,需要學習更多的東西,所以就消失了一段時間。」「貓黛麗·赫本」金海心近些年鮮有露面,此番登台「蒙面」引得「哇」聲一片,她坦言這些年自己一直在寫歌,參與專輯製作,想沉澱修鍊后以更出色的姿態重回大家視線。「藍瘦的海盜很香菇」羅中旭也是讓人備感意外的一位老面孔,從去年年初的《中國好歌曲》到年尾的《詩歌之王》,再到「蒙面」,羅中旭直言參加這些節目是想讓大家知道,自己是創作型歌手,也是靠唱功堅持下來的歌手,而不是只是靠一首歌唱天下的偶像型歌手。

一種曲風

最近兩年民謠異軍突起。與流行音樂相比,民謠此前一直被定位為小眾曲風,而今則一躍成為市場上的香餑餑。今年民謠歌手勢頭依舊強勁,僅是入冬以來就有陳粒、程壁、趙雷三位民謠歌手舉辦大型巡演。去年趙雷第一次登上劇院舞台,三個月時間橫跨15座城市的巡演收穫了超過90%的上座率,而今年的演唱會更是一票難求。上周,趙雷全新數字專輯《無法長大》在網易雲音樂獨家付費首發,每張售價16元。這是趙雷繼《趙小雷》、《吉姆餐廳》后發行的第三張錄音室專輯,也是他首次嘗試進行數字專輯付費發行。專輯上線24小時銷售即超過5萬張,創下了獨立音樂數字專輯售賣速度的新紀錄。兩天之後,網易雲音樂宣布《無法長大》銷量超過6萬張,銷售金額突破100萬元。而今年的歌壇金句也來自一支民謠樂隊——鹿先森。8月下旬,李宇春在北京演唱會現場選擇了一首翻唱曲目《春風十里》就是來自鹿先森。不誇張地說,這首歌受到全國各地文藝青年的喜愛,而其中一句歌詞「所有的酒,都不如你」更是樂迷心中的金句。

一個新人

今年3月,竇靖童在「第三屆QQ音樂巔峰盛典」拿下樂壇新勢力歌手、年度熱搜歌手兩個獎項,4月22日,她推出首張個人英文創作專輯《Stone Café》,「全華語樂壇都在等她長大」、「天后接班人」的標籤將竇靖童推到了風口浪尖。當然這位年度新人絕不是僅僅靠天后媽媽的話題發酵立足歌壇,她的持續創作能力讓人吃驚。在推出新專輯不久,竇靖童又首次為電影《七月與安生》創作並演唱了主題歌《 (It』s not a crime) It』s just what we do》,這首歌入圍了第53屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」,竇靖童也是唯一一位獨自包辦詞、曲、唱的人。與竇靖童相比,今年其他的樂壇新聲音相對勢弱,能被大眾叫得上名字的新人幾乎沒有。大家熟悉的《中國好聲音》今年更名為《中國新歌聲》,不論是冠軍蔣敦豪,還是那些導師口中的驚艷聲音,在大眾範圍內都沒有引起太大波瀾。

