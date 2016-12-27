日期:12月27日01：15（英國當地時間12月26日17：15），2016/17賽季英超第18輪一場焦點戰在KCOM球場展開角逐，曼城客場對陣赫爾城。

雙方歷史上24次交鋒，曼城12勝7平5負佔優，進48球失27球。雙方近9場交鋒，曼城5勝3平1負，進22球失10球。兩隊最近一次交手是在2015年12月2日的聯賽杯比賽，曼城坐鎮主場4-1大勝赫爾城。隨後一個賽季赫爾城降級，至本賽季又重新升入英超。本場瓜迪奧拉排出4-3-3無鋒陣，前場德布勞內領銜，禁賽三場的費爾南迪尼奧回到首發。

曼城（4-3-3）：1-布拉沃；3-薩尼亞，30-奧塔門迪，24-斯通斯，22-克里希；25-費爾南迪尼奧，21-席爾瓦，42-亞亞-圖雷；7-斯特林，17-德布勞內，9-諾利托

替補：卡巴列羅，薩巴萊塔，科拉羅夫，費爾南多，納瓦斯，亞歷克斯-加西亞，伊赫納喬

赫爾城（3-5-1-1）：23-馬紹爾；5-馬格雷，21-道森，6-戴維斯；27-埃爾穆哈馬迪，14-利弗莫爾，8-赫德斯通，11-克魯卡斯，3-羅伯遜；10-斯諾德格拉斯；18-姆博卡尼

替補：亞庫波維奇，梅勒，馬洛尼，韋爾，亨里克森，馬松，迪奧曼德