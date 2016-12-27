日期:12月26日23:00(英國當地時間15:00)，2016/17賽季英超第18輪一場焦點戰在老特拉福德球場展開角逐，曼聯主場對陣桑德蘭。

曼聯在雙方近28次聯賽交鋒中的僅負2場，其餘26場取得20勝6平。曼聯近24個聯賽主場對陣桑德蘭僅負1場，其餘取得16勝7平。雙方英超歷史交鋒30場，曼聯21勝6平3負佔據絕對優勢，其中主場12勝2平1負。雙方歷史交鋒143場，曼聯64勝37平42負佔據上風。曼聯是節禮日取勝次數(18)最多的英超球隊。馬塔和布林德進入首發分別替換魯尼和達米安進入首發。

曼聯開場后展開積極攻勢。博格巴禁區右側擺脫拉爾森后小角度射門被皮克福德撲出近角。隨後羅霍25碼處勁射偏出。馬塔左路傳中被解圍，卡里克遠射離譜偏出。林加德禁區左側的射門又被吉洛博吉封堵。桑德蘭逐漸適應節奏后展開反擊，皮克福德長傳，迪福禁區邊緣禁區邊緣左腳勁射擦近角偏出。布林德禁區前對阿尼切比犯規被罰黃牌，范安霍爾特自由球直接射門被德赫亞撲出。

第21分鐘，馬塔禁區內在科內防守下摔倒，裁判未予理會，球迷狂噓表示不滿，穆里尼奧在場外同樣不滿判罰。曼聯第27分鐘險些破門，伊布傳球后前插吸引防守，博格巴同林加德踢牆配合后禁區邊緣弧線球射門憾中右側立柱彈出。拉爾森左路30碼外自由球直接射門偏出。馬塔傳中被解圍，博格巴禁區邊緣內半凌空抽射擦橫樑高出。

曼聯第39分鐘打破僵局，羅霍傳球，伊布禁區左側橫傳，布林德禁區左側10碼處勁射遠角入網。3分鐘后，伊布捅傳林加德，但後者的弧線球射門稍稍高出橫樑。

曼聯(4-2-3-1)：1-德赫亞；25-瓦倫西亞，4-瓊斯，5-羅霍，17-布林德；16-卡里克，21-埃雷拉；8-馬塔，6-博格巴，14-林加德；9-伊布

桑德蘭(4-3-3)：13-皮克福德；2-比利-瓊斯，5-吉洛博吉，23-科內，3-范安霍爾特；7-拉爾森，4-德納耶爾，17-恩東；9-博里尼，18-迪福，28-阿尼切比