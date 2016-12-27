老虎證券國際完成2億規模B輪融資 中信證券參投北京新浪網 (2016-12-27 00:03)
證券時報網 12月26日訊 證券時報記者 吳家明
美股券商老虎證券國際宣布完成2億規模B輪融資，投資方包括中信證券（600030，股吧）金石投資、華蓋資本等，真格基金和險峰長青作為天使輪投資人也參與了本輪融資。
據悉，本輪中信證券入股是老虎證券國際繼引入小米科技后，在短短一年時間內再次引入重磅投資者。老虎證券國際表示，未來中信證券將在金融領域給予多方面的戰略輔導與資源支持。老虎證券國際創始人及CEO巫天華表示，除繼續鞏固在美、港股交易市場的主導地位，本輪融資資金還將用於平台技術升級、大數據研發和運營、提升用戶體驗、進一步拓展新業務等。
如今，國內「炒美族」可投資美股的管道可謂是百花齊放，「炒美族」的人數也越來越多。老虎證券開展了一項美股投資者調查，發現華人美股投資人群正在發生顯著變化。結果顯示，美股投資人群存在明顯的年輕化趨勢和高學歷特徵。80后、90后已佔整個國內美股投資者人群的7成左右，超過8成的美股投資者擁有大學以上學歷。此外，隨著華人投資者對美股市場的熟悉，越來越多的投資者開始關注中概股之外的股票和衍生品。其中，跟蹤各類市場指數的ETF及世界知名企業的股票也成為投資者青睞的標的。
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