俄軍機墜毀黑海 92人全罹難.原因待查公視 (2016-12-26 00:00)
俄國一架軍用客機，在當地時間25號，從黑海度假勝地索契，飛往敘利亞，起飛不久後失蹤，隨後傳出墜毀海上；機上92人，包括著名軍樂團在內，恐已全數罹難。飛機失事原因，還有待調查。俄國交通部一度懷疑是恐怖攻擊，不過後來改口說，不排除任何可能原因。俄國總統蒲亭也宣布，今天會舉國悼念。這是今年全球罹難人數最多的空難。
俄國1架搭載92人的圖-154軍用機，在當地時間早上5點多，從黑海度假勝地索契飛往敘利亞，起飛兩分鐘後與塔台失聯，並在雷達上失蹤。國防部出動搜救小組，隨後在距離海岸1.5公里的海中，尋獲機身碎片。機上92人恐全數罹難。
==俄國國防部發言人 卡納申科夫==
最新掌握到的消息是
我們尋獲10具遺體
目前安置在搜救船上
我們會在圖-154客機的墜毀現場
持續投入搜救人力
搜救範圍也擴大到10.5平方公里
失事原因還有待調查。飛機的最後通聯錄音，聽不出來有異樣；當局一度懷疑是恐怖攻擊，不過交通部後來改口，態度較為保留。
==俄國交通部長 索科洛夫==
調查小組會考慮任何可能原因
不過現在還言之過早
失事飛機載有84名乘客和8名機組人員。乘客包括64名俄國陸軍「亞歷山德羅夫紅旗歌舞團」，又被稱為「紅軍合唱團」的成員。原定這次要前往敘利亞的拉塔基亞空軍基地，參加新年勞軍音樂會。
另外還有9名記者，和1名帶著醫藥前往敘利亞的醫生格林卡。她是慈善機構的負責人，長年投入烏克蘭和敘利亞戰區，從事人道救援工作。今年稍早才獲得俄國總統蒲亭頒發獎章。這是今年死亡人數最慘重的空難。俄國總統蒲亭宣布，會在26號舉行國悼。
==俄國總統 蒲亭==
政府會籌組一個委員會
由交通部長負責
全面調查事發原因
協助罹難者家屬
並在明天(26)舉行國殤悼念
目前還有超過3,000名人員，包含海軍、潛水員，持續在黑海搜救。
記者 邱偉淳 報導
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