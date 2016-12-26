















許多人認為，籃球運動較激烈較適合年輕人，不過已經舉辦12屆的文元盃籃球賽，今年在38歲以上，共有64隊報名；其中光是60歲這一組，就有10隊參加。認真緊盯對手，激烈身體接觸，很難想像場上這些球員，年齡全都超過60歲；志同道合的好朋友，組隊參加比賽，和同年齡的球員切磋球技。==SBL台啤隊總教練 閻家驊==在台灣除了職業的比賽跟高中大學的比賽之外當然也有一些很想要打球的朋友不管你是幾歲的人目前擔任超級籃球聯賽，台啤隊總教練的閻家驊，也是三重老馬隊的一員，特別喜歡和好朋友一起打球的感覺。==SBL台啤隊總教練 閻家驊==介紹我們的三重隊的當家中鋒也就是過去的中華隊（當)紅國手許東嘉以前是打六福村(籃球隊)的==三重老馬隊教練 許東嘉==因為我們大家年紀都相仿都差不多都60多歲了大家有這個嗜好大家個性又合得來所以說大家就在一起幾個好朋友在一起 過得很快樂因為也都退休了嘛身高193公分的許東嘉，是1970到1980年代台灣的著名中鋒，曾經多次入選中華隊；今年62歲的許東嘉，已經退休多年，仍然保持練球和比賽的習慣。==三重老馬隊教練 許東嘉==我們平均大概一個禮拜都要最少都有一次到兩次的這個活動就是大家練練球啊玩一玩球這樣保持球感==SBL台啤隊總教練 閻家驊==我們除了比賽之餘我們常常會聚在一起聚餐啊有時候在一起唱唱歌啊有誰過生日也會在一起(慶祝)所以這個純粹是一種聯誼的活動無論是退役國手，或是單純喜愛打球，都能在球場上享受揮灑汗水的喜悅；不過大家都已經來到花甲之年，防護措施可得做好坐滿。==三重老馬隊教練 許東嘉==如果有(肢體)接觸的話隔一天就會比較會有一點痠痛==SBL台啤隊總教練 閻家驊==籃球當然是有強度的 我們到60歲當然打籃球是一種樂趣興趣當然身體的防護措施必須要做好賽前的熱身 然後賽後的一些保養放鬆的東西 我覺得要做好對於身體來講其實是很有幫助的活到老動到老，是這群老馬籃球隊員們的目標，他們保持著退而不休的精神，希望能和好朋友們，一起打球一輩子。記者 鄭惟仁 陳彥霖 台北報導