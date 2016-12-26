非年輕人專利! 老馬籃球賽揮汗競技公視 (2016-12-26 00:00)
許多人認為，籃球運動較激烈較適合年輕人，不過已經舉辦12屆的文元盃籃球賽，今年在38歲以上，共有64隊報名；其中光是60歲這一組，就有10隊參加。
認真緊盯對手，激烈身體接觸，很難想像場上這些球員，年齡全都超過60歲；志同道合的好朋友，組隊參加比賽，和同年齡的球員切磋球技。
==SBL台啤隊總教練 閻家驊==
在台灣除了職業的比賽
跟高中大學的比賽之外
當然也有一些很想要打球的朋友
不管你是幾歲的人
目前擔任超級籃球聯賽，台啤隊總教練的閻家驊，也是三重老馬隊的一員，特別喜歡和好朋友一起打球的感覺。
==SBL台啤隊總教練 閻家驊==
介紹我們的三重隊的當家中鋒
也就是過去的中華隊
（當)紅國手許東嘉
以前是打六福村(籃球隊)的
==三重老馬隊教練 許東嘉==
因為我們大家年紀都相仿
都差不多都60多歲了
大家有這個嗜好
大家個性又合得來
所以說大家就在一起
幾個好朋友在一起 過得很快樂
因為也都退休了嘛
身高193公分的許東嘉，是1970到1980年代台灣的著名中鋒，曾經多次入選中華隊；今年62歲的許東嘉，已經退休多年，仍然保持練球和比賽的習慣。
==三重老馬隊教練 許東嘉==
我們平均大概一個禮拜都要
最少都有一次到兩次的這個活動
就是大家練練球啊
玩一玩球這樣保持球感
==SBL台啤隊總教練 閻家驊==
我們除了比賽之餘
我們常常會聚在一起聚餐啊
有時候在一起唱唱歌啊
有誰過生日也會在一起(慶祝)
所以這個純粹是一種聯誼的活動
無論是退役國手，或是單純喜愛打球，都能在球場上享受揮灑汗水的喜悅；不過大家都已經來到花甲之年，防護措施可得做好坐滿。
==三重老馬隊教練 許東嘉==
如果有(肢體)接觸的話
隔一天就會比較會有一點痠痛
==SBL台啤隊總教練 閻家驊==
籃球當然是有強度的 我們到60歲
當然打籃球是一種樂趣興趣
當然身體的防護措施必須要做好
賽前的熱身 然後賽後的一些保養
放鬆的東西 我覺得要做好
對於身體來講其實是很有幫助的
活到老動到老，是這群老馬籃球隊員們的目標，他們保持著退而不休的精神，希望能和好朋友們，一起打球一輩子。
記者 鄭惟仁 陳彥霖 台北報導
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