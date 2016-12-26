















民眾在半開放式的室內走廊採收，家長在一旁幫著小朋友採收自己種的蔬菜。這是位在新北市板橋區的綠色生活館，邀請不同年齡層的民眾透過實作體驗，一同親近土地。==參與民眾 楊銘銓==我太太看到這個活動然後我覺得我這個農夫體驗的生活還蠻不錯的就剛好就想說來參加看看因為畢竟現在大家都上班很少體驗這樣的生活老師教蠻簡單啦就說用簡單的方法就可以種出好吃又健康的蔬果綠色生活館提供民眾在都市裡也可以在室內種菜的環境，認識從種植到採收，並且還可以親手做生菜料理。==活動負責人 吳思慧==我們依據新北市政府農業局的三個面向 就是有機 安心 綠色生活依照這三個主旨我們來設計各式各樣的課程一般我們都在20人左右因為我們教室也不大所以都採小班制的教學==講師 廖錦娟==一個這麼好的食材我們把它做成沙拉再去淋生菜的時候你看這道菜是非常非常健康其實生菜沙拉不只可以用生菜也可以用一些水果然後淋上沙拉這樣營養均衡又排毒又健康活動最後，講師帶著民眾來到附近的綠地空間，透過講解讓大家知道可以利用公共空間來種菜，讓食農教育在生活中推廣。公民記者 黃鈺婷 彭珂綺 新北報導