新北市府推食農教育 民眾體驗農夫生活公視 (2016-12-26 00:00)
民眾在半開放式的室內走廊採收，家長在一旁幫著小朋友採收自己種的蔬菜。這是位在新北市板橋區的綠色生活館，邀請不同年齡層的民眾透過實作體驗，一同親近土地。
==參與民眾 楊銘銓==
我太太看到這個活動
然後我覺得我這個農夫體驗的生活
還蠻不錯的
就剛好就想說來參加看看
因為畢竟現在大家都上班
很少體驗這樣的生活
老師教蠻簡單啦
就說用簡單的方法
就可以種出好吃又健康的蔬果
綠色生活館提供民眾在都市裡也可以在室內種菜的環境，認識從種植到採收，並且還可以親手做生菜料理。
==活動負責人 吳思慧==
我們依據新北市政府農業局的
三個面向 就是有機 安心 綠色生活
依照這三個主旨
我們來設計各式各樣的課程
一般我們都在20人左右
因為我們教室也不大
所以都採小班制的教學
==講師 廖錦娟==
一個這麼好的食材
我們把它做成沙拉
再去淋生菜的時候
你看這道菜是非常非常健康
其實生菜沙拉不只可以用生菜
也可以用一些水果
然後淋上沙拉這樣
營養均衡又排毒又健康
活動最後，講師帶著民眾來到附近的綠地空間，透過講解讓大家知道可以利用公共空間來種菜，讓食農教育在生活中推廣。
公民記者 黃鈺婷 彭珂綺 新北報導
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